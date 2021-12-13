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Вышел трейлер "Фантастических тварей-3" с Мадсом Миккельсоном вместо Джонни Деппа

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 19:35
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Поклонники вселенной Гарри Поттера наконец-то дождались первый трейлер к третьей части фильма "Фантастические твари". В ней они узнают какие тайны скрывал профессор Дамболдор
Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

Не успели мы обрадоваться первому тизеру нового фильма о Гарри Поттере. Как тут же появился трейлер продолжения волшебной истории "Фантастические твари: Тайны Дамболдора". Фильм планируют показать на больших экранах в апреле 2022 года.

А пока зрителям лишь приоткрывают завесу в мир магии и волшебства.

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Сюжет фильма "Фантастически твари 3: Тайны Дамболдора"

В третьей части фильма нас ждет захватывающее сражение двух великих волшебников – Дамболдора и Грин-де-Вальда. События будут разворачиваться на фоне Второй мировой войны, которая затронула мир "маглов".

Кадр из фильма "Фантастические твари"
Кадр из фильма "Фантастические твари" / Фото: YouTube

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Дамболдор понимает, что в одиночку справиться с могуществом Грин-де-Вальда он не в силах, поэтому спешит обратиться за помощью к своему старому другу – Ньюту Саламандеру. Магозоолог собирает целую команду бесстрашных магов, которые готовы помочь профессору Хогвартса.

Куда делся Джонни Депп?

Фанатам очень полюбился образ злого волшебника Грин-де-Вальда, которого воплотил актер Джонни Депп. однако, в третьей части поклонники, к сожалению, не увидят Деппа. Все дело в скандальном разводе актера с бывшей женой Эмбер Херд. Но стоит отметить, что за расторгнутый компанией контракт Депп все равно получит компенсацию в размере 10 млн долларов.

Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"
Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" / Фото: YouTube

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В новом фильме роль Грин-де-Вальда получит не менее талантливый актер Мадс Миккельсен.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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