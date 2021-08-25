Режиссер Мої думки тихі Антонио Лукич снял минифильм об Одессе на новый смартфон Xiaomi (видео)

В коротком фильме, полностью снятом на флагманский смартфон Mi 11 Ultra, режиссер хита "Мої думки тихі" предлагает посмотреть на Одессу его глазами

Антонио Лукич снял ролик об Одессе на смартфон Mi 11 Ultra / Фото: пресс-служба

Специально для всех поклонников кино, компания Xiaomi в рамках Одесского международного кинофестиваля, который завершился 21 августа, представила коллаборацию с известным украинским режиссером Антонио Лукичем. Он является автором одной из самых успешных авторских комедий в истории украинского кино "Мои мысли тихие", которая покорила зрителей даже за рубежом.

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В итоге получился трогательный мини-фильм, полностью снятый с помощью флагманского смартфона Xiaomi – Mi 11 Ultra. В короткометражке зритель увидит Одессу сквозь призму детских впечатлений режиссера. Именно в этом городе он знакомился с кино, а затем – познакомил зрителя со своим кино – комедией "Мои мысли тихие". В 2019 году на Одесском МКФ фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI, премию за лучшую актерскую работу и специальную премию жюри.

Именно благодаря лучшей в линейке Xiaomi тройной камере флагмана Mi 11 Ultra стало возможным полностью снять эту киноработу на смартфон. Все три объектива камеры поддерживают съемку 8К-видео с частотой 24 кадр/с, обеспечивая превосходное качество изображения и точное воспроизведение света и тени. С камерой Mi 11 Ultra можно снимать быстродвижущиеся и удаленные объекты, снимать в условиях недостаточного освещения и ночью – все это позволило режиссеру полностью воплотить свои творческие идеи в мини-фильме.

Для меня было любопытно, насколько смартфон может стать полноценным спутником в лирических путешествиях и моих незаметных наблюдениях за реальностью. Стоит сказать, что смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra отлично справился с этой ролью. Если бы подобный телефон с тремя камерами и огромной памятью выпустили 10 лет назад, уверен, половина моих студенческих фильмов могла бы спокойно сниматься именно на него, – поделился впечатлениями режиссер Антонио Лукич.

К 30-летию независимости Украины на крыше столичного "ЦУМа" прошел показ фильма "Мої думки тихі". Как это было – смотрите в ролике:

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