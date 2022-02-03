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Юрий Ткач и Елена Кравец признались, как получили главные роли в фильме "Большая Прогулка"

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3 февраля, 20:07
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Любимцы миллионов украинцев Юрий Ткач и Елена Кравец впервые в жизни сыграют главные роли в полнометражном фильме "Большая Прогулка"
Вскоре на экраны выйдет фильм «Большая Прогулка»
Вскоре на экраны выйдет фильм «Большая Прогулка» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже 24 февраля в кинотеатрах по всей Украине состоится премьера нового фильма "Большая Прогулка". Перед стартом Елена Кравец и Юрий Ткач откровенно рассказали, как им работалось вместе и чем съемки семейной комедии отличаются от телевизионных шоу.

Коротко о сюжете фильма "Большая Прогулка"

Сюжет "Большой Прогулки" разворачивается вокруг противостояния двух совершенно разных семей: местных бизнесменов Наливайченко и работников культуры Драгомановых. В теплый выходной они решают традиционно выбраться "на шашлыки" и оказываются на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей" и не планирует ни с кем делить. В образе образованной и самодостаточной Тани Драгомановой предстанет Елена Кравец, а в образе крутого и уверенного в себе Толи Наливайченко появится Юрий Ткач. Несмотря на многочисленные телевизионные шоу и сериалы, звезды шоу-бизнеса впервые стали исполнителями главных ролей фильма.

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Показ фильма стартует 24 февраля
Показ фильма стартует 24 февраля / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

  • Юрий, Елена, расскажите, как вы отреагировали на предложение сняться в семейной комедии "Большая Прогулка". Вы сразу согласились на свои роли?

Елена Кравец: Я не сразу согласилась на участие в съемках, поскольку у меня были вопросы к своей героине. Но потом немного подумала, продакшен кое-что изменил, и мы встретились на кастинге. Тогда я впервые познакомилась со своим экранным мужем Андреем Исаенко и с режиссером Олегом Зборовским. И так у нас все легко и весело удалось, что я даже поймала такой кайф! Подумала: "Такая классная команда, почему бы нет, соглашайся, чего ты здесь капризничаешь, как говорится?". Согласилась и не пожалела.

Юрий Ткач: Я уже давно мечтал сыграть в полнометражном фильме одну из главных ролей. В течение 8 лет съемок в сериалах и в нескольких кинолентах, где участвовал в эпизодах, это желание еще больше укоренялось. Так что, мечтайте и мечты сбываются! Когда мне предложили сыграть эту роль, я долго не раздумывал и почти сразу согласился. А потом были лишь формальные моменты с переживанием на кастинге, с подготовкой и т.д. Кроме того, прочтя сценарий, мне очень понравилась эта история. А учитывая, что одним из авторов сценария является мой друг Гарик Бирча, вопросов я много не задавал.

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Для Ткача и Кравец это первый полнометражный фильм
Для Ткача и Кравец это первый полнометражный фильм / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

  • Участие в создании полнометражного кино стало совершенно новым опытом для вас обоих. В чем отличия между съемками телевизионных шоу и киноленты?

Елена Кравец: Съемка в телепроекте и в фильме отличаются всем: это разные жанры, разные форматы, разные люди, разные состояния, разные контексты.

Юрий Ткач: Конечно, и там, и там есть камеры, и там, и там есть режиссеры, но фильм – это длинная история, с большим количеством съемочных дней. Сами съемочные дни длятся по 12 часов и время пролетает совсем незаметно. В телевизионных шоу – ты приехал, все отснялось в один день, а иногда за пару часов, ты уехал домой и ждешь эфира. А здесь – ты более скрупулезно отдаешься каждому слову, каждому действию, потому что от того, как ты работаешь в эту секунду, будет зависеть в целом качество твоей работы и самого фильма. Поэтому напряжение в течение 12 часов всегда присутствует.

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Актеры в предвкушении премьеры
Актеры в предвкушении премьеры / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

  • Как известно, в фильме появится много звезд шоу-бизнеса: Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин, Алексей Завгородний (Позитив). А также звездные камео: VERKA SERDUCHKA с мамой и игроки футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка. Вам удалось найти общий язык со всеми?

Елена Кравец: Мне очень нравится команда. С Юрой Ткачем и Ирой Гатун мы, конечно, уже не в первый раз работаем вместе. С другими членами команды мы раньше не пересекались, но с моим партнером Андреем Исаенко, режиссером Олегом Зборовским, оператором Николаем Ильюшиным я была очень рада познакомиться. В общем, со всей командой очень комфортно было работать и по-человечески приятно.

Юрий Ткач: Состав команды невероятно крут. Я очень счастлив и реально кайфую от того, что работаю с такими профессионалами своего дела. Каждый из нас успешен в чем-то своем и поэтому каждый из нас интересен по-своему. Елена – творческий человек, лирический, очень приятный; Андрей получил Заслуженного артист, он уже признан, снялся не в одном фильме, очень опытный актер, статный, настоящий профессионал; Иру Гатун я вообще называю своей сестрой, я ее чувствую до мозга костей, она, как продолжение меня. Вот кто-то очень круто, по правильным ощущениям подобрал каждого из нас. С нашего сотрудничества родится что-то действительно невероятное.

В фильме появится также много других звезд
В фильме появится также много других звезд / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, "Большая Прогулка" — совместный проект телеканала "Украина" и FILM.UA Group, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильм стал первым опытом производства прокатного кино для телеканала "Украина".

Смотрите семейную комедию "Большая Прогулка" в кинотеатрах по всей Украине с 24 февраля!

Напомним, недавно вышел трейлер фильма "Соседка" с Ксенией Мишиной.

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