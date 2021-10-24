"Зломовчання". Сегодняшний трафик похищенных украинок чаще всего идет через Грецию и Турцию

В декабре этого года на экраны выйдет сериал "Зломовчання". Его эксклюзивная премьера состоится на онлайн-сервисе OLL.TV

Фильм "Зломовчання" расскажет о реальной работорговле в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Шестисерийный фильм "Зломовчання" рассказывает о киевской бизнесвумен Ольге, которую сыграла Ксения Мишина. Ее героиня ищет свою пропавшую племянницу. След выводит Ольгу на криминальную организацию, которая похищает молодых украинок и продает их в сексуальное рабство в Европу.

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Ксения Мишина в фильме "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Сюжет сериала основан на реальных событиях и подробно показывает человеческий трафик из Украины в Старый свет, где наших соотечественниц склоняют к сексуальной эксплуатации. В нашей стране с этой проблемой борется общественная организация "Ла Страда Украина".

Она действует уже 24 года, и за это время сюда обращалось множество наших соотечественников, попавших в рабство. Специалисты организации занимаются их поисками и спасением, а также помогают с восстановлением после такого чудовищного жизненного опыта.

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Накануне премьеры "Зломовчання" мы пообщались с президентом "Ла Страда Украина" Катериной Черепахой. Она рассказала, каким образом этот сериал сможет помочь в борьбе с сексуальным рабством, сколько украинцев попало в неволю и что нужно делать, чтобы не завербовали вас самих.

Президент "Ла Страда Украина" Екатерина Черепаха / Фото: пресс-служба

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Название сериала "Зломовчання" несет месседж о том, что замалчивать проблему сексуального рабства — это зло.

Действительно, об этой проблеме необходимо говорить как можно чаще. Важно информировать, говорить о рисках и негативных последствиях как для самого пострадавшего, так и для государства в целом, улучшать систему реагирования и оказания помощи пострадавшим.

Может ли "Зломовчання" повлиять на сегодняшнее положение дел с сексуальным рабством и торговлей людьми?

Безусловно. Подобные сериалы доносят обществу информацию об этой проблеме. Люди становятся более осознанными и острожными, так что у них остается меньше шансов оказаться жертвами работорговли. В таких фильмах можно встретить примеры того, как себя вести в ситуациях, когда попал в рабство. Предупрежден — значит защищен.

Кадр из фильма "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По сюжету, молодых украинок похищают и переправляют в европейские публичные дома через хорватский город Осиек. А в реальной жизни, через какие страны пролегает трафик наших похищенных соотечественниц?

С годами этот путь меняется. Например, в конце 90-х транзитом переправляли через страны бывшей Югославии, Польшу, Чехию. Хотя сами эти страны тоже были точками назначения. Затем эти маршруты стали пролегать через балканские страны. А сегодня чаще всего фигурируют Греция и Турция.

Справедливо ли говорить: "Если ты попала в сексуальное рабство, то сама виновата"?

Часто общественное осуждение бьет именно по самим пострадавшим. Но это категорически неправильно! Все что происходит с пострадавшими – не их вина. Ведь этот человек просто стал жертвой обстоятельств. На самом деле он нуждается в поддержке, а не в осуждении.

Из-за подобной критики многие женщины боятся обращаться за помощью, ведь они переживают, что об их проблеме узнают и начнут обвинять, оскорблять. Виновными в этой ситуации являются именно те, кто вербует и эксплуатирует людей, а не их жертвы.

На съемках фильма "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По каким признакам можно заподозрить, что вас вербуют в сексуальное рабство?

Часто вербовка в рабство начинается с того, что человеку обещают какую-то очень привлекательную работу за рубежом, огромный заработок, успешную карьеру и т.п. Но человека должно насторожить, когда ему говорят: "Да все будет нормально, главное доехать куда-то в Европу и уже там на месте мы все оформим". Вот такие разговоры должны сразу пресекаться и все необходимые документы (договор, разрешение на работу, виза…) должны оформляться здесь и сейчас, еще до отъезда.

Также важно читать все документы именно на своем родном языке, а не на каком-то иностранном, который вы плохо знаете. В договоре обязательно должно быть прописано, сколько часов нужно работать, какая за это полагается оплата и страховка, а также где будет жить работник. У компании, которая устраивает человека на работу за рубежом, обязательно должны быть официальные документы о регистрации. Если этих документов нет или они вызывают сомнения, то это первый признак того, что компания предлагает нелегальную работу. А ведь именно с нелегальной работы зачастую попадают в рабство. Также у человека не должны забирать документы.

Часто ли в вашу организацию обращаются люди, попавшие в рабство?

Достаточно часто. Обычно к нам общаются не сами эти люди, а их родственники. По понятным причинам сами люди, оказавшиеся в рабстве, не могут рассказать о своей проблеме, но они могут передать своим близким минимальные сообщения о том, где они находятся и в какой ситуации оказались. Получив эту информацию, мы можем обращаться в посольство Украины в данной стране, общественные организации и структуры, которые оказывают помощь пострадавшим от торговли людьми. Рекомендуем родственникам обращаться в правоохранительные органы.

Ксения Мишина в фильме "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Например, если есть информация, что в определенном городе, по такому-то определенному адресу похищенную девушку склоняют к сексуальной эксплуатации, то существует намного больше шансов, что ее смогут оперативно отыскать и освободить.

Правда, случается и такое, что к нам обращаются родственники и говорят: "Поехала за рубеж и пропала". И больше никаких других данных. В таком случае, к сожалению, отыскать человека практически невозможно.

С годами объемы торговли людьми уменьшаются?

Основная причина, по которой люди попадают в ситуацию торговли людьми и эксплуатации, – это необходимость заработать. То есть чем хуже экономическая ситуация в стране, тем чаще люди отправляются за рубеж в поисках лучшей работы и попадают в рабство.

В целом за годы независимости нашей страны в рабство попало больше 260 тыс. украинцев. Это данные Международной организации по миграции.

На съемках фильма "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

К сожалению, случается, что после освобождения из рабства отдельные люди не получают поддержки ни от специализированных организаций, ни от своих близких, и становятся уязвимыми к повторному попаданию в ситуацию торговли людьми.

Бывают случаи, когда сами пострадавшие становятся вербовщиками.

Рабами становятся чаще мужчины или женщины?

Тенденции последних лет говорят о том, что в Украине чаще всего жертвами становятся мужчины. Их используют в трудовой эксплуатации. Но если посмотреть статистику по всему миру, то больший процент составляют именно девушки, которых склоняют к сексуальной эксплуатации.

Какие фильмы на тему торговли людьми заслуживают внимания?

Знаковая картина в этом плане — "Лиля навсегда" (2002) с Оксаной Акиньшиной. Она очень внятно показывает драматическую судьбу девушки, попавшей в подобную ситуацию. Очень яркий фильм "Твое имя Жюстин" (2005), который ясно показывает, в какой кошмар превращается жизнь девушки, попавшей в рабство. А сериал "Живой товар" (2005) дает возможность заглянуть в закулисье торговли людьми.

Кадр из фильма "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какие фильмы стоит смотреть человеку, который вырвался из рабства и проходит реабилитацию, чтобы вернуться к нормальному образу жизни?

Мне кажется, что просмотр подобных тематических фильмов может быть достаточно травматичным для человека, который недавно пережил подобную ситуацию. Может понадобиться определенное время, прохождение реабилитации, для того чтобы минимизировать возможный риск травматизации при просмотре фильмов или передач на эту тему.

Случалось ли, что после выхода каких-то отдельных фильмов или сериалов начинался всплеск обращений в вашу организацию?

К нам поступил просто шквал обращений от подростков после премьеры сериала "Первые ласточки". Молодые люди просили помочь с актуальными для них проблемами: сложные отношения с ровесниками, употребление наркотиков, суицидальные настроения и т.д.

Автор материала: Антон Филатов.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

https://www.527.org.ua – Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов

0 800 500 335 или 116 123 – Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

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