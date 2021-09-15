Звезда сериала "Дело рук утопающих" раскрыл, что для него важно в отношениях: Мне не нужна половинка

На телеканале "Украина" уже вышла 8-серийная мелодрама "Дело рук утопающих". Одну из главных ролей в сериале сыграл Петр Рыков

Актер Петр Рыков рассказал о своей роли в сериале «Дело рук утопающих» / Фото: пресс-служба

Актер рассказал, о состоянии зависимости, что для него самое важное в отношениях и в чем секрет его популярности.

Напомним, что на днях стала известна точная дата премьеры сериала "Топтун".

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Петр, расскажите о вашем персонаже в сериале "Дело рук утопающих".

Мой герой – сотрудник полиции Алексей Трященко. Он оказался в небольшом городе, потому что проштрафился и был сослан туда начальством, чтобы… переждать грозу. Но с переменой места мало что меняется. Он по-прежнему энергичен и поначалу заметно выделяется на фоне обитателей городка. Однако вскоре становится ясно, что именно здесь мой герой находится среди "своих".

У вас были ситуации, когда вы, как и герой сериала, вдруг почувствовали себя не на своем месте?

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Я думаю, что у многих людей происходило нечто подобное. Причем это не зависит от сферы деятельности. Несогласие с тем, что происходит вокруг, может возникать в том случае, когда или ты не подходишь окружению, или тебя что-то не устраивает.

Звезда сериала "Дело рук утопающих" Петр Рыков / Фото: пресс-служба

Вас давит такое положение дел?

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Конечно, давит, но нужно трезво понимать, в каких условиях ты оказался. Иногда с чем-то тяжело смириться и тогда очень важно спросить себя: "Можно ли что-то поменять?" Если действительно чувствуешь, что в твоих силах это сделать, тогда стоит попробовать.

Не по сценарию, а в жизни так всегда получается – поменять обстоятельства в лучшую сторону?

Нас в детстве учили, что нужно бить лапками, тогда обязательно взобьешь сметану и выпрыгнешь из сложной ситуации. (Улыбнулся.) Но, увы, порой в жизни мы встречаемся с непреодолимыми обстоятельствами.

Если говорить об отношениях, то что самое главное в паре лично для вас?

Чувство дистанции и достоинство. Если нет представления об этих понятиях, то не о чем говорить. Это встречается не так часто, как хотелось бы. Многие намеренно, а чаще всего вынужденно ведут себя неискренно, прежде всего, по отношению к самим себе.

Актеры Петр Рыков и Елена Шилова / Фото: пресс-служба

Какого человека вам бы хотелось встретить?

Я не понимаю выражение "две половинки". Я все-таки за то, что каждый из нас – нечто цельное! Мне не нужна половина, мне важна равная мне личность. Желательно без активного стремления развить зависимость в ком-то или самому стать зависимым от кого-то. Это не мое. (Улыбнулся.) И чем дольше живу, тем больше таких примеров.

Кадр со съемок сериала "Дело рук утопающих" / Фото: пресс-служба

Существует мнение, что секрет успеха зависит от двух составляющих: искренности и профессионализма. На ваш взгляд, этого достаточно?

Этого достаточно в идеальных условиях. Благодаря профессионализму человек понимает, что ему дальше делать. А искренность действий и мотивов притягивает единомышленников и ограждает от людей, которые тебя не поймут и не поддержат. У меня всегда была возможность оставаться достаточно искренним, а профессионализм позволял лавировать между подводными камнями.

Но, с другой стороны, что именно считать успехом? (Улыбнулся.) К сожалению, в наше время успех все чаще измеряется количеством просмотров и рекламных предложений. А если мы говорим о том, состоялся ли человек в профессии, тогда это немного другая история.

Петр Рыков / Фото: пресс-служба

А как вы лично его понимаете?

Обычно каждый вечер после съемок ты всей группе пожимаешь руку и говоришь: "До завтра". И по силе пожатия руки, а также по желанию это сделать, становится ясно, насколько ты сегодня облажался или нет. Мы все из разных цехов, но все равно одна команда на одном производстве. Мы вместе хотим работать и в результате сделать что-то достойное. Тем более что эти люди, которым ты пожимаешь руку, создают на площадке историю.

Автор: Вероника Кирилюк

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