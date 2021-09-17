Звезда сериала "Топтун"раскрыла секрет своей стройности и поделилась полезным рецептом

4 октября в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 40-серийного сериала "Топтун". В центре сюжета – непростые отношения детектива Василия Топтенко и его жены Марины, которые работают в одном отделе

Актриса Екатерина Гулякова / Фото: пресс-служба

В детективной картине "Топтун" одну из главных ролей сыграла Екатерина Гулякова. Украинская актриса Екатерина Гулякова рассказала, чем ей запомнились съемки в сериале, а также откровенно призналась, почему одно время ее личная жизнь напоминала ад.

Екатерина, чем вам понравилась роль Анны Дерезы в сериале "Топтун"?

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В первую очередь тем, что она – не зараза, потому что в основном все мои героини, которых я играю уже 18 лет, редкие сволочи. (Улыбнулась.) В отличие от них Дереза – нормальный человек. Мне импонирует то, что она легкая и острая на язык, всех подкалывает и тем самым разряжает обстановку.

Чему вы уделяете больше времени, когда читаете сценарий?

Очень важно обращать внимание не только на свою линию в сценарии, а вычитывать всю серию. Например, я кайфую оттого, что полностью погружаюсь в историю сериала. Мне очень нравится, что наши персонажи действуют как сплоченная команда, которая борется со злом, и внутри оперативного отдела нет подлых людей.

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Екатерина Гулякова / Фото: пресс-служба

Многие за карантин поправились. Как вам удалось остаться в прекрасной форме?

Во-первых, спасибо родителям и Господу Богу. У меня хорошие гены. Во-вторых, я никогда не увлекалась никаким фастфудом. Мне не хочется пить сладкие газированные напитки. У меня нет этой привычки.

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Во-вторых, важны спорт и практики. Например, йога дает больше, чем только лишь сжигание жиров. А бег помогает справиться с отечностью.

В-третьих, нужно обязательно посещать косметолога. Никаких пластических операций и инъекций ботокса я не делала.

Екатерина Гулякова на съемках сериала "Топтун" / Фото: пресс-служба

Подскажите рецепт простого, но вкусного блюда.

Я с удовольствием готовлю по утрам "ПП Овсяный блин" (ПП – правильное питание; прим. ред.). На самом деле это потрясающее блюдо! Все мои знакомые уже на него подсели. Оно готовится 3 минуты. Нужно взять 3-4 ст. л. овсянки. Добавить 3 ст. л. воды и 1 яйцо. Хорошо перемешать. Вылить полученную смесь на сухую разогретую сковороду. Перевернуть блин через 30 сек. Можно положить сверху кусочки сыра, накрыть крышкой и выключить. К обычному сыру я люблю добавлять кусочки бри.

Этот рецепт мне дала подруга, которая решила в 28 лет стать "Мисс фитнес-бикини". В этом году она выиграла в конкурсе "Мисс фитнес-бикини Киева" и недавно заняла второе место в конкурсе "Мисс фитнес-бикини мира".

Актриса Екатерина Гулякова и Морда / Фото: пресс-служба

В одном из своих эфиров в инстаграме вы сказали, что раньше не любили пробежки, а теперь не представляете свою жизнь без них. Удается ли сейчас бегать?

Это было как раз вчера! Сегодня пришла на съемки, а мой коллега Сергей Комаровский говорит: "Ты вчера бегала. Я видел твой сториз".

Раньше я действительно считала, что никогда не смогу совершать пробежки. У меня было несколько попыток: и в школе, и позже. Я знала, что они полезны для позвоночника, и все же мне казалось, что это очень сложно и изнурительно. В какие-то моменты я попросту выдыхалась. Но так получилось, что в моей жизни появился один человек, который научил меня правильно бегать.

Почему именно эта физическая нагрузка?

Будучи Овном, я делаю какие-то вещи назло системе. (Улыбнулась.) Я борец за справедливость и если считаю какие-то ограничения несправедливыми, то рву на себе рубашку и иду против правил. В прошлом году во время карантина сообщили, что в парках категорически нельзя бегать, там специально ходят полицейские и штрафуют тех, кто ослушался.

"Ах так! Хорошо, тогда я завтра побегу", – решила я, затем изучила законодательство, чтобы ответить на вопросы, если меня остановит полиция.

Естественно, это решение было принято не только назло системе. Я бежала от самой себя. После развода мне пришлось четыре года жить в одной квартире с бывшим мужем. Я не могла разъехаться, и это был ад, который никому не пожелаю пройти. Благодаря пробежкам мне удавалось побыть наедине с собой. К тому же я стала получать кайф от такой физической нагрузки, начала замечать, как меняется мое тело и как много сил у меня появляется.

Кадр со съемочной площадки сериала "Топтун" / Фото: пресс-служба

Бег помог разобраться с личными вопросами?

Я не знаю, проводили ли такое исследование, но мне кажется, что все успешные люди бегают. И любовь к пробежкам появляется не только из-за эндорфинов, ведь они вырабатываются от любой физической нагрузки. Дело в том, что когда регулярно совершаешь пробежку, то пробуждаются какие-то внутренние процессы и появляется ощущение, что ты можешь сделать все в этом мире.

В результате я вышла из какого-то ступора и полностью занялась собой. Я так кайфовала от пробежек, что забыла о том, что происходило вокруг. А вокруг все стало выстраиваться: начались съемки, появились возможности и новые встречи.

Автор: Вероника Кирилюк

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