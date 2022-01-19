Некролог. Жизнь, творчество и романы одного из самых красивых французских актеров – Гаспара Ульеля

37-летний Гаспар Ульель был любимцем публики, которого заслуженно называли одним из самых красивых французов. Но его жизнь по трагической случайности оборвалась слишком рано....

Как дань памяти артисту, вспоминаем интересные факты биографии, личную жизнь и фильмографию / Фото: Getty Images

Сегодня французские информационные агентства сообщили о том, что актер Гаспар Ульель погиб из-за травм, полученных в результате несчастного случая во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Когда спасатели прибыли на место происшествия, Ульель был без сознания. 18 января актера в экстренном порядке вертолетом доставили в больничный центр Гренобля, но врачи уже не смогли ему помочь. 19 января Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет.

С мыслью о скоропостижном уходе актера мы будем свыкаться еще очень долго. В дань памяти знаменитости "Сегодня" детальнее рассказывает, чем запомнился Гаспар Ульель и почему его так будет не хватать.

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Гаспар Ульель трагически погиб в возрасте 37 лет / Фото: Getty Images

Гаспар Ульель всегда шел за своей мечтой и рано начал сниматься в кино

Гаспар Ульель появился на свет 25 ноября 1984 года в семье стилистов. Будучи юным, Гаспар Ульель хотел быть кинорежиссером. И чтобы воплотить мечту в жизнь, он после лицея поступил в университет Сен-Дени, где, собственно, и изучал кинематограф. Но доучиться ему не удалось, так как желание постигать знания на практике, а не в теории, стали поводом бросить учебу.

Фильмография и награды Гаспара Ульеля

Свою первую роль в кино Ульель получил в 12 лет. Одними из первых работ была короткометражка "Прозвище" 1990 года и фильм "Женщина в белом". Потом, в 2001 году, был мистический боевик Кристофа Гана "Братство волка", а через год – комедия Мишеля Блана "Целуй, кого хочешь" (2002). За роль в комедии он удостоился номинации на французскую национальную кинопремию "Сезар".

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Посещая актерские курсы Cours Florent, Гаспар смог покорить Андре Тешине, который в итоге дал ему главную роль в драме "Заблудшие" (2003). За нее актера номинировали на премию "Сезар".

Кинокритики не раз отмечали актерский талант Гаспара Ульеля / Фото: Getty Images

2004-й год стал для актера особенным, так как на экраны вышла детективная драма Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка", экранизация одноименного романа французского писателя Себастьяна Жапризо. Ульель исполнил роль главного персонажа — солдата Манека. Эта роль принесла актеру мировую известность, а также награду "Сезар" как самому многообещающему молодому исполнителю.

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Отдельного внимания в фильмографии Гаспара Ульеля заслуживают также фильмы: "Последний день", "Дом Нины", "Париж, я люблю тебя", "Треть мира", "Плотина против Тихого океана", Удача винодела", "Ультиматум", "Принцесса де Монпансье", "Замкнутый круг".

В 2015-м году на экраны вышел приквел "Ганнибал: Восхождение", в котором Гаспар Ульель сыграл культовую роль людоеда и эстета Ганнибала Лектера. Фактически эта работа стала первой серьезной работой в карьере актера, где ему пришлось играть на неродном английском языке. Роль также принесла Гаспару порцию популярности, но все же не снискала одобрения у критиков.

Гаспар Ульель в знаковой киноработе "Ганнибал: Восхождение" / Фото: скриншот

Стоит упомянуть о фильме, который стал одним из самых значимых в карьере актера. Это байопик 2014-го года "Сен-Лоран. Стиль — это я" режиссера Бертрана Бонелло, где Гаспар исполнил роль самого кутюрье.

В последующие годы также вышли фильмы "Танцовщица" и "Это всего лишь конец света", за который Гаспар был номинирован на приз жюри за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале Ривьера.

Одой из последних работ стал сериал Marvel о супергероях "Лунный рыцарь", где он сыграл роль Антона Могарта/Полуночного человека.

Успехи на модельном поприще

Ульель являлся лицом бренда Longchamp, французской компании по производству кожи и предметов роскоши.

Также он был лицом Дома Chanel, шрам на лице этому не мешал, а даже добавлял шарма.

Личная жизнь Гаспара Ульеля

Что касается личной жизни Гаспара Ульеля, у него было много романов с известными женщинами. В 2005 году он имел краткосрочные отношения с Марион Котийяр. В этом же году и по 2008 год он встречался с французской актрисой Сесиль Кассель. В 2007 был короткий роман с Шарлоттой Казираги, с 2008 по 2013 был в отношениях с Джордан Крантелль.

По-настоящему серьезные отношения у актера завязались с французской моделью и певицей Гаэлль Пьетри, с которой они вместе были с 2013-го года. 9 февраля 2016 года у пары родился сын.

Гаспар Ульель и его возлюбленная Гаэлль Пьетри / Фото: Getty Images

Интересные факты из жизни Гаспара Ульеля

Преданные фанаты актера знают, что у него есть шрам на левой щеке, который появился из-за нападения добермана, когда актеру было 6 лет.

Гаспар был в восторге от писателя Милана Кундеры.

Еще у Гаспара был талант художника. Так, в фильме "Сен-Лоран. Стиль — это я", в сценах, где Сен-Лоран рисует и видны крупные планы его работ, это дело рук самого Гаспара.

Актер также был увлечен спортом, участвовал в лыжных соревнованиях, занимался теннисом, плаванием, скейтбордингом и серфингом.

После выхода фильма "Долгая помолвка" Ульеля длительное время считали геем, так как он очень удачно отыграл свой персонаж, молодого человека, который не интересуется женщинами.

Гаспар Ульель обожал творчество Милана Кундеры / Фото: Getty Images

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