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История звезды "Секса в большом городе" Уилли Гарсона — друге, о котором мы все мечтали

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
22 сентября, 11:32
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Герой культового сериала о четырех одиноких женщинах в Нью-Йорке Стэнфорд Блетч покорил наши сердца так же, как и наряды актрис. Вспоминаем о жизни этого милого человека
/ Фото: Imdb.com

Скончался Уилли Гарсон, актер, наиболее известный по роли лучшего друга Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блетча в сериале "Секс в большом городе". Ему было 57 лет.

О его смерти сообщил сын Натен Гарсон в своем посте в Instagram.

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Невероятно харизматичный и веселый Уилли снялся в 30 фильмах, включая и две картины продолжения культового сериала.

Родился Гарсон 20 февраля 1964 года в Нью-Джерси. В 13 лет он начал обучение в Актерском институте в Нью-Йорке, а в 1985 году окончил университет Уэсли, где изучал психологию и театральное искусство. После учебы он получил несколько эпизодических ролей в телешоу.

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Помимо "Секса в большом городе" Гарсон работал с братьями Фаррелли в некоторых из их фильмов, включая "Заводила" (1996), "Что-то о Мэри" (1998) и "Лихорадка" (2005). Он также трижды играл Ли Харви Освальда в фильме "Рубин" (1992), в сериале "Квантовый скачок" и на телеканале MADtv.

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Уилли очень много времени посвящал благотворительной деятельности. Он входил в консультативный совет You Gotta Believe, организации, которая помогает найти постоянные семьи для молодых людей.

В 2010 году Гарсон стал отцом, усыновив мальчика Натена, которому в то время было 7 лет.

Как актер-нарцисс, а я таким был, я тут же стал ответственным и начал заботиться о ком-то еще. Это действительно особенное чувство. Такая важная работа, и она заставляет вас расти – рассказывал Уилли об отцовстве в интервью в прошлом году.

Настоящую славу Уилли Гарсону принесла роль в сериале "Секс в большом городе". Актер сыграл всеми любимого Стэнфорда Блэтча – друга-гей Кэрри Брэдшоу.

Гарсон запомнился зрителям экстравагантными яркими костюмами и своеобразным чувством юмора. Рассматриваем лучшие экранные образы Стэнфорда Блэтча, дружить с которым мечтали все.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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