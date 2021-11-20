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Шел всем наперекор и поддерживал Украину: каким запомнится Валерий Гаркалин

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
20 ноября, 12:51
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Валерий Гаркалин был талантливым актером и настоящей звездой 90-х. Рассказываем, как артист сумел блестяще проявить комедийный талант на большом экране после кукольного театра
Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет.
Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня всех фанов всколыхнула новость о том, что умер популярный российский актер Валерий Гаркалин . У звезды было осложнение, которое спровоцировал коронавирус.

Гаркалин прожил 67 лет. За это время он получил безумный успех благодаря своему актерскому таланту и профессиональному мастерству. Он сыграл во многих комедийных и не только кинолентах, а также покорил театральную сцену.

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"Сегодня" рассказывают, чем запомнился Валерий Гаркалин и за что его обожают зрители.

С детства пошел наперекор родителям

Гаркалин родился в обычной малоимущей семье. Его родители после Второй мировой войны перебрались из деревни в Москву. Валерий появился на свет не в роддоме, а в рабочем общежитии. Впоследствии его родители, после рождения дочери Марины, получили комнату в коммуналке.

Каждое воскресенье Валерий вместе с младшей на пять лет сестрой ходили в дом культуры на детский сеанс кино. Однако после окончания фильма будущий актер оставался в помещении, прятался под сиденьем и смотрел фильмы для взрослых.

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Актер до сих пор находится в больнице с осложнениями после COVID-19
Актер до сих пор находится в больнице с осложнениями после COVID-19 / Фото: Скриншот из YouTube

Летом Валерий находился у бабушки с дедушкой в деревне, где родился его отец. Местные товарищи называли мальчика чудаковатым, и все потому, что Валерий увлекался актерством, любил читать, декламировал эпизоды вслух и заразительно смеялся.

Неудивительно, что с детства Гаркалин знал, кем хочет быть. Однако отец считал актерство "не мужским делом" и после школы отправил сына на завод работать слесарем.

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В 1973 году Валерий отправился служить в армию на два года. Он описывал тот период не очень отрадно: "Охранял бессмысленные парки техники в городе Шадринск Курганской области, они запомнились мне абсолютным кошмаром".

После армий Гаркалин все же решил наперекор родителям пойти в театральный вуз. Сначала ему отказали из-за внешности (считали ее неподходящей для кино), но затем его приняли на факультет кукольного искусства. Спойллер: впереди юношу ждало успешное будущее, о чем он даже не догадывался.

Театральная карьера

В 1978 году Валерий окончил училище после этого шесть лет работал в "Людях и куклах" – театр был очень популярен и объездил с гастролями весь СССР.

Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19
Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19 / Фото: Instagram

До 2001 года Валерий служил в Театре Сатиры. Интересно, что сначала режиссер театра не смог определиться, к какому жанру лучше привлечь мужчину (из-за его нестандартной внешности). Однако после нескольких феерических выступлений Гаркалин, бесспорно, стал ведущим и разноплановым артистом театра. Он имел успех в авангардных, комедийных и даже классических постановках. "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Шизофрения, как и было сказано" – это повод для гордости таланта Валерия Борисовича.

Фильмография Валерия Гаркалина

Артист стал сниматься в кино с 1989 года. Его кинодебютом стал криминальный фильм Сергея Бодрова-старшего. "Катала" . Он блестяще сыграл главного героя – Алексея Грекова по кличке Грек, который ради спасения любимой решается на преступление.

Валерий Гаркалин в фильме "Катала".
Валерий Гаркалин в фильме "Катала". / Фото: Скриншот из YouTube

В 1990-х уже популярный актер появлялся в таких лентах: "Иван Грозный", "Белая одежда" (фильм о советских ученых в тоталитарную эпоху сталинизма), "Зона Любе", "Оберег".

Но по-настоящему известным в кино Валерий Гаркалин стал после выхода комедии "Ширли-Мырли". Артист мастерски сыграл сразу четырех персонажей. Интересно, что режиссер фильма сомневался в выборе главного героя, однако Валерию удалось убедить своим талантом и блестяще справиться с ролями.

Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-Мырли".
Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-Мырли". / Фото: Скриншот из YouTube

Также он играл в эпизодах сериала "Досье детектива Дубровского", комедии "Ландыш серебристый" (тот же странный композитор-плагиатор) и фильме-сказке "Андерсен. Жизнь без любви". В последнем проекте актер появился в роли принца Кристиана, который стал королем Дании.

Были в портфолио Гаркалина и телесериалы. Он сыграл в проектах "Участок" (рабочий Суслевич, ставший свидетелем преступления бригадира), "Моя прекрасная няня" (Ляпкин), "Кто в доме хозяин?" (официант Роберт).

Запомнился и его персонаж в сериале "Между нами, девочками". Он был аккомпаниатором с забавной фамилией Рябоконь, сражавшийся за сердце пожилой певицы Ираиды Кузнецовой.

Валерий Гаркалин в роли Аркадия Рябоконь.
Валерий Гаркалин в роли Аркадия Рябоконь. / Фото: Скриншот из YouTube

Отметим, что для Валерия Гаркалина театр всегда был на первом месте, а кино же для него было просто хобби, хоть и это сделало его популярным.

Поддерживал Украину

Интересный факт: в марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил свое несогласие с политикой российских властей касательно Украины и Крыма.

Личная жизнь Валерия Гаркалина

Хотя у артиста был бурный темперамент, однако его личная жизнь была примером верности. С будущей женой Катей Валерий познакомился еще в студенческие годы в театре. Женщина была старше Гаркалина на два года и работала педагогом. Между ними сразу вспыхнула чувства – они стали встречаться, а потом и жить вместе. А после окончания училища актер сделал предложение Кате.

Валерий Гаркалин с женой Екатериной.
Валерий Гаркалин с женой Екатериной. / Фото: Legion-Media

Вместе супруги преодолели немало трудностей – длительное отсутствие детей, временные проблемы с алкоголем у Гаркалина. Однако в 1983 году у супругов наконец-то родилась дочь Ника. Интересно, что Валерий очень хотел девочку, и он был на седьмом небе от счастья.

Дочь Валерия Гаркалина тоже связала жизнь с искусством.
Дочь Валерия Гаркалина тоже связала жизнь с искусством. / Фото: Legion-Media

Семья много путешествовала и не жалела на это тратить немало денег. Гаркалин всегда брал с собой Катю на гастроли за границу – они были просто неразлучны. Впоследствии дочь Ника пошла по стопам отца и училась на театрального продюсера и искусствоведа, а в 2012 году подарила внука Тимофея.

Черная полоса в жизни

В 2008 году актер впервые находился на грани жизни и смерти – он перенес большой инфаркт после игры в театре. А через несколько месяцев произошел второй инфаркт, после которого его едва удалось спасти.

Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии
Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии / Фото: YouTube

На фоне этих проблем Катя стала хуже чувствовать себя, она резко похудела, а ее оптимизм угас. В 2009 году у нее диагностировали неизлечимую форму рака. В возрасте 57 лет любимой Гаркалина не стало. После трагедии актер издал книгу-мемуары, посвященную жене – "Катенька".

Итак, как мы видим, Валерий Борисович – был невероятно талантливым и харизматичным актером, сумевшим покорить миллионы зрителей как на сцене в театре, так и в кино. Его жизнь было очень насыщенной как яркими, так и темными красками.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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