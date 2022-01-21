"Сирота Ахматовой" Анатолий Найман скончался в Москве

21 января ушел из жизни известный русский поэт и переводчик Анатолий Генрихович Найман. Автор "Рассказов о Ахматовой" умер в возрасте 85 лет

Анатолий Найман скончался в Москве / Фото: Instagram

Анатолий Найман скончался в результате обширного инсульта, который случился у него накануне. Печальное известие сообщила приемная дочь поэта Анна Наринская.

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В своем Facebook Анна ранее написала о том, что Найману стало плохо во время проведения конференции. Поэта сразу же доставили в реанимацию.

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Анатолий Найман: краткая биография

Поэт родом из Санкт-Петербурга, из еврейской семьи. Писать стихотворения Найман начал только в 50-х годах, но публиковал их только в самиздате (способы неофициального производства и распространения литературных произведений – Ред.).

В конце 50-х Анатолий Найман познакомился с известной русской поэтессой Анной Ахматовой. Тогда начинающий поэт стал личным секретарем Анны Андреевны и помогал ей с переводами литературных произведений.

После смерти Анны Андреевны в 1966 начал писать книгу "Рассказы о Анне Ахматовой", которую выпустил в 1989.

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Анатолий Найман – Instagram

Анатолий Найман тесно дружил с поэтом Иосифом Броским.

Выражение "Ахматовские сироты" появилось после стихотворения еще одного русского поэта Дмитрия Бобышева "Все четверо". В нем он написал о четверых поэтах из близкого окружения Анны Ахматовой, имена которых Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн.

Также напомним, стало известно о кончине Андре Леона Телли.