Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 💥 Телефонные террористы 😷 Новая вспышка COVID-19 💼 Суд над Порошенко

Умер Гаспар Ульель

Наследники Хепберн

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Некрологи

"Сирота Ахматовой" Анатолий Найман скончался в Москве

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 10:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
21 января ушел из жизни известный русский поэт и переводчик Анатолий Генрихович Найман. Автор "Рассказов о Ахматовой" умер в возрасте 85 лет
Анатолий Найман скончался в Москве
Анатолий Найман скончался в Москве / Фото: Instagram

Анатолий Найман скончался в результате обширного инсульта, который случился у него накануне. Печальное известие сообщила приемная дочь поэта Анна Наринская.

Скриншот

В своем Facebook Анна ранее написала о том, что Найману стало плохо во время проведения конференции. Поэта сразу же доставили в реанимацию.

Реклама

Анатолий Найман: краткая биография

Поэт родом из Санкт-Петербурга, из еврейской семьи. Писать стихотворения Найман начал только в 50-х годах, но публиковал их только в самиздате (способы неофициального производства и распространения литературных произведений – Ред.).

В конце 50-х Анатолий Найман познакомился с известной русской поэтессой Анной Ахматовой. Тогда начинающий поэт стал личным секретарем Анны Андреевны и помогал ей с переводами литературных произведений.

После смерти Анны Андреевны в 1966 начал писать книгу "Рассказы о Анне Ахматовой", которую выпустил в 1989.

Реклама
Анатолий Найман – Instagram

Анатолий Найман тесно дружил с поэтом Иосифом Броским.

Выражение "Ахматовские сироты" появилось после стихотворения еще одного русского поэта Дмитрия Бобышева "Все четверо". В нем он написал о четверых поэтах из близкого окружения Анны Ахматовой, имена которых Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн.

Также напомним, стало известно о кончине Андре Леона Телли.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
#человек_сего_дня
21 января. Джордж Маршалл. 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя” Европы - автора плана Маршалла…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять