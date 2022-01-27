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Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки: Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 12:34
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Сегодня, 27 января, ушел из жизни юрист и бывший супруг певицы Марии Бурмаки Дмитрий Небесийчук. Печальное известие сообщила его экс-супруга
Умер экс-супруг Марии Бурмаки
Умер экс-супруг Марии Бурмаки / Фото: Facebook

Мария Бурмака сообщила о смерти своего бывшего супруга Дмитрия Небесийчука, за которым была замужем семь лет.

Певица опубликовала на своей странице в Facebook пост, посвященный экс-супругу, в котором выразила свое соболезнование.

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Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно было. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится, – написала Бурмака.

Фото – Facebook

Свое соболезнование семье Небесийчука выразили коллеги Бурмаки, а также представители украинского шоу-бизнеса, среди которых El Кравчук, Наталья Влащенко, Алла Кудлай и другие.

Скриншот

Как сообщил друг покойного, народный депутат Николай Княжицкий Небесийчук погиб в собственном доме в результате пожара. Трагедия произошла в селе Ильцы, в Ивано-Франковской области.

Скриншот

Напомним, что Мария Бурмака и Дмитрий Небесийчук поженились в 1993 году. В браке у супругов родилась дочь Ярина.

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Через семь лет после замужества, Мария Бурмака объявила, что разводится с супругом из-за частых ссоры. Также певица упоминала то, что Дмитрий оскорблял ее и подвергал домашнему насилию.

Ране мы писали о том, что в США скончался звезда "Бойцовского клуба" и рок-музыкант Мит Лоуф.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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