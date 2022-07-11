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Умер звезда мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", актер Юрий Мажуга

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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11 июля, 18:44
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Печальной новостью поделился Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки
Юрий Мажуга скончался на 92-м году жизни
Юрий Мажуга скончался на 92-м году жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 11 июля, ушел из жизни легенда украинского театра и кино, актер Юрий Мажуга. Он скончался в возрасте 91 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Почти 70 лет своей жизни актер отдал Театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве легендарных для Киева спектаклях – "104 страницы о любви", "Кто должен...", "Добряки", "Ревизор"... "Рыцарь ансамблевого театра" – так назвал Юрия Николаевича художественный руководитель М.Ю Резникович. Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и памяти коллег и учеников, - говорится в сообщении.

Причины смерти Юрия Николаевича неизвестны. Свою первую кинороль актер сыграл на Киевской киностудии имени Довженко. В 1956 году он дебютировал на киноэкранах в ленте "Когда поют соловьи". В 2001-м Мажуга сыграл пана голову в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". В этой музыкальной ленте появились также Андрей Данилко, Олег Скрипка. И поклонники "русского мира" – Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие знаменитости.

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В мюзикле "Вечера на хуторе у Диканьки" Мажуга сыграл пана Голову. Скриншот: YouTube/Meladze Video

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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