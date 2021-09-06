Ушел Бельмондо. Чем нам запомнится хулиган кино, который покорил миллионы женских сердец

Величайший актер Жан-Поль Бельмондо прославился после роли в фильме "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара. Вскоре харизматичный Бельмондо стал одним из лучших актеров французских боевиков и комедий

Умер Жан-Поль Бельмондо - лучшие фильмы и биография актера / Фото: kino-teatr.ru, vokrug.tv/

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер сегодня в возрасте 88 лет. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов, а европейские зрители любят его точно так же, как американцы Шварценеггера или Сталлоне. Бельмондо быстро стал звездой мейнстрима, любимцем публики и обольстителем женских сердец. Забавно, но когда в конце 50-х он только пришел в кино, ему совершенно не планировали давать роли симпатяг-героев – все дело было во внешности. Но как показало время, безусловный талант и обаяние Бельмондо сделали его не только популярным у женщин, но и примером для подражания у подрастающего поколения.

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Как Жан-Поль Бельмондо начал кинокарьеру и какие знаковые фильмы с его участием мы будем пересматривать еще много раз – читайте далее.

Жан-Поль Бельмондо – биография

Будущий актер родился 8 апреля 1933 года в красивом городке Нёйи-сюр-Сен, который находится рядом с городским парком Парижа – Булонским лесом. Отец Жан-Поля, Поль Бельмондо, был известным скульптором, а мама – Сара-Мадлен Рено-Ришар – занималась живописью. У Жан-Поля есть брат и сестра: Ален Бельмондо, рожденный в 1931 году, и Мюриель Бельмондо, которая родилась в 1945-м. Детство Жан-Поля было наполнено творчеством и искусством.

По стопам родителей Жан-Поль не пошел – он решил посвятить жизнь кино, как и его брат с сестрой. В начале карьеры Жан-Полю не то что не предсказывали роли героев-красавцев – актера видели лишь в амплуа хулиганов. Каково же было удивление, когда после выхода фильма знаменитого режиссера Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" Жан-Поль Бельмондо обрел статус секс-символа. Причем роль молодого преступника в этом культовом фильме Бельмондо получил совершенно внезапно. Заболел Жан-Клод Бриали (вместе с ним Бельмондо впоследствии снялся в другой ленте), и роль отдали Жан-Полю.

Жан-Поль Бельмондо в фильме "На последнем дыхании" / Фото: kino-teatr.ru

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Уже через год партнершей Бельмондо по съемочной площадке стала легендарная Софи Лорен. За роль в фильме "Чочара", который рассказывает о жизни двух женщин во время Второй мировой войны, актриса получила свой первый "Оскар", а Бельмондо утвердил свою репутацию на экране.

Жан-Поля Бельмондо нередко сравнивали с Аленом Делоном – актеры были одновременно и коллегами, и постоянными конкурентами. Они дебютировали на экране фактически в одном фильме, а вскоре вместе снялись в нескольких весьма успешных картинах: "Борсалино" и "Один шанс на двоих". Но в то время как Делон "брал" внешностью, Бельмондо очаровывал некоей удивительной харизмой и простотой.

Жан-Клод Бельмондо и Ален Делон / Фото: Pinterest

Бельмондо начал олицетворять на экране неидеальных, но харизматичных, смелых, порой легкомысленных, но всегда энергичных персонажей, что сделало его настоящим "героем из народа". Он самостоятельно выполнял опасные трюки, а его блестящая физическая форма явно подкупала зрителей.

Но с его амплуа авантюриста Жан-Полю Бельмондо нравилось работать и над более "серьезными" ролями. Например, в фильме Алена Рене "Стависки" (1974) Бельмондо перевоплотился во французского мошенника еврейского происхождения, а в триллере "Профессионал" (1981) актер сыграл роль секретного агента, который должен убить президента одной из африканских республик.

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До конца 80-х Жан-Поль Бельмондо оставался одним из самых востребованных французских актеров. С 1987 года он решил снова вернуться в театр, но при этом не ушел из кино – совмещал и сцену, и съемочную площадку.

В 2001 году у Жан-Поля Бельмондо случился инсульт. После этого актер приостановил съемки в кино и работу в театре. Но уже в 2008 году вернулся на экраны с главной ролью в картине "Человек и его собака" режиссера Франсиса Юстера.

В 2015 году Бельмондо заявил о завершении карьеры.

Жан-Поль Бельмондо: лучшие фильмы

"На последнем дыхании" (1959)

Полнометражный фильм-дебют режиссера Жан-Люка Годара не только принес Жан-Полю Бельмондо ошеломительный успех на экране, но и стал знаковой картиной французской "новой волны". По сюжету молодой преступник, который зарабатывал на жизнь угоном автомобилей, убивает полицейского и теперь вынужден прятаться в доме своей подруги-американки. Постепенно девушка присоединяется к авантюре своего приятеля, и парочка превращается в европейскую версию Бонни и Клайда.

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Жан-Поль Бельмондо в фильме "На последнем дыхании" / Фото: kino-teatr.ru

"Безумный Пьеро" (1965)

Фильм, который открыл Бельмондо публике Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера. За эту роль актер также был номинирован на премию Британской киноакадемии.

По сюжету, Фердинанд Гриффон от скучной жизни с богатой женой и ее знакомыми сбегает с няней своего ребенка к морю на краденом авто, полностью набитом деньгами. Успешно отвязавшись от полиции, которая их преследует, Фердинанд с няней попадают на остров и осознают, что их чувства угасли.

Кадр из фильма "Безумный Пьеро" / Фото: kino-teatr.ru

"Борсалино" (1970)

Это история двух гангстеров, которых сыграли Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон. Их персонажи неожиданно становятся приятелями после драки за проститутку, и теперь они вместе начинают выполнять поручения одного из бандитских главарей. Постепенно гангстерский дуэт начинает контролировать всю организованную преступность Марселя. Кинолента, которая объединила в себе и экшен, и увлекательные приключения, стала настолько популярной, что потом сняли продолжение, правда, без участия Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон в фильме "Борсалино" / Фото: kino-teatr.ru

В фильмографии Жан-Поля Бельмондо, которая насчитывает более 100 ролей, непросто ограничиться пятью или 10 лучшими работами. Многим украинским зрителям актер запомнился также по ролям в фильмах "Профессионал", "Одиночка", "Баловень судьбы", "Отверженные", "Человек из Рио", "Ас из асов" и многим другим.

Личная жизнь Бельмондо: два брака и сын Поль Бельмондо – автогонщик

Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. Первый брак актер заключил еще в 1953 году, до того как стал звездой кинематографа. Его супругой была Элоди Константен, с которой он был вместе целых 13 лет. В браке у них родилось трое детей: дочь Патриция, которая в 1993 году погибла при пожаре, дочка Флоранс и сын Поль, который стал знаменитым гонщиком "Формулы-1".

В 2002 году Жан-Поль Бельмондо вновь женился – его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. В 2003 году у них родилась дочь Стелла. На тот момент актеру было 70 лет.

Жан-Поль Бельмондо и его младшая дочь Стелла Ева / Фото: instagram.com/simon_stromboni

Еще в апреле сын актера Поль Бельмондо делился трогательными фото, на которых часть семейства воссоединилась в день рождения Жан-Поля.

Дети Жан-Поля Бельмондо родили ему внуков: трое из них – у дочки Флоранс, три мальчика – у сына Поля Бельмондо.

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