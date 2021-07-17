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Супруга принца Чарльза празднует день рождения: история любви длиною в 30 лет тайного романа

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 июля, 12:07
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Сегодня Камилле Паркер Боулз исполняется 74 года. Предлагаем узнать интересные факты об отношениях герцогини Корнуольской и принца Чарльза
Камилле Паркер Боулз исполняется 74 года
Камилле Паркер Боулз исполняется 74 года / Фото: Getty Images

Сегодня, 17 июля, свой день рождения празднует супруга принца Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, Камилла Паркер-Боулз. Ей исполняется 74 года.

По такому случаю мы предлагаем узнать интересные факты об отношениях Камиллы, герцогини Корнуольской и принца Чарльза.

Познакомились будущие супруги еще в 1970 году на одном из светских мероприятий. Знакомство с принцем Камилла начала с вопроса: "А знаете ли вы, что у моей прабабушки был роман с вашим прадедушкой? Может быть и нам попробовать?" Принц влюбился в молодую красотку. Однако королева Елизавета II не рассматривала ее как подходящую кандидатуру для сына. И даже ее происхождение из знатного рода не повлияло на решение Ее Величества. Однажды королева сказала, что и ноги ее не будет во дворце.

Принц Чарльз и Камилла в 1979 году
Принц Чарльз и Камилла в 1979 году / Фото: Getty Images

В результате оба вступили каждый в свой законный брак, но продолжали тайно встречаться. Об этом часто рассказывала сама принцесса Диана, говоря о том, что принц Чарльз ей не верен. Впервые после свадьбы в 1995 году леди Ди дала интервью BBC и рассказала, что несчастлива в браке с принцем. После такого резонансного заявления принц Чарльз развелся и получил благословение от матери. Их роман с Камиллой продлился около 30 лет, и только в 2005 году королева дала добро на официальный брак. 9 апреля влюбленных расписали в муниципалитете Виндзора, однако пышного празднования не устраивали.

В тренде

Свадьба принца Чарльза и Камиллы
Свадьба принца Чарльза и Камиллы / Фото: Getty Images

После бракосочетания Камилла Паркер-Боулз получила звание герцогини Уэльской, как и ее муж, однако предпочитает не пользоваться им в знак памяти о принцессе Диане. Также она оставила себе фамилию бывшего мужа.

Принц Чарльз и Камилла
Принц Чарльз и Камилла / Фото: instagram.com/clarencehouse

Ранее мы писали, что принц Чарльз отказался выполнять обещание данное принцу Филиппу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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