20 охранников и встречи с друзьями: как Меган Маркл и принц Гарри проводят время в Нью-Йорке

Меган Маркл и принц Гарри уже приехали в Нью-Йорк. Завтра герцоги Сассекские выступят на мероприятии в поддержку массовой вакцинации

Меган Маркл и принц Гарри приехали в Ньй-Йорк / Фото: Getty Images

Первое появлении мятежной пары после рождения дочери уже активно обсуждают в СМИ. Меган Маркл и принц Гарри успели встретить с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул.

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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Для первого выхода после рождения дочери Меган Маркл выбрала черные расклешенные брюки и водолазку и темно- синее пальто.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Как пишет Daily Mail после всех официальных мероприятий пара вместе с друзьями отправилась в бар Bemelmans. Около 20 нанятых охранников оберегали спокойствие всей компании. Отмечается, что герцоги Сассекские посидели в баре несколько часов и покинули заведение через черный ход.

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По информации Page Six, супруги остановились в отеле Carlyle. Это место в своей время любила принцесса Диана. Останавливались в этом же отеле принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своего визита в Нью-Йорк.

Напомним, в эту субботу герцоги Сассекские выступят на звездном концерте Global Citizen Live в поддержку вакцинации.

Как звезды относятся к вакцинации – смотрите в сюжете:

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