24 года без нее. Вспоминаем бунтарку и икону стиля Леди Ди в 10 фотографиях

Недавно мы рассказали, кто из членов королевской семьи был для Дианы примером, а сегодня, в годовщину ее смерти, предлагаем вспомнить, какой была Леди Ди.
Мы собрали 10 фотографий, которые раскрывают личность Дианы – она была стильной, веселой, милосердной, доброй, немного бунтаркой, смелой, дерзкой и сексуальной. За свою короткую жизнь она успела стать любимицей не только британцев, но и миллионов других людей по всему миру.
Это фото было сделано в октябре 1985 года. На снимке фотограф запечатлел момент, когда 25-летняя принцесса Диана играет со своим старшим сыном, принцем Уильямом, в его игровой комнате в Кенсингтонском дворце.
Кадр был сделан в 1991 году, когда Леди Ди наперекор всем королевским традициям в очередной раз приняла участие в школьном "Забеге мам" во время спортивного дня в школе принца Уильяма. Диана никогда не боялась показаться смешной, забавной или неловкой.
Диана любила своих сыновей, пусть даже не всегда ей удавалось уделять им столько времени, сколько хотелось бы. Это фото было сделано в 1992 году. На снимке Диана и принц Гарри спускаются по горке в парке развлечений Thorpe Park Resort.
Еще одна милая и трогательная фотография принцессы Дианы с принцем Гарри, сделанная в 1987 году.
Интересно, как в детстве выглядела принцесса Диана? А вот как! Кадр недавно был опубликован на странице родного брата Дианы, Чарльза Спенсера.
Еще одно архивное фото Дианы. На снимке Леди Ди запечатлена вместе с братом.
Многие восхищались и до сих пор продолжают восхищаться элегантным и романтичным стилем Леди Ди. На фото Диана сидит на ступеньках своего дома, Хайгроув Хаус, в Даутоне, Глостершир. Фото было сделано 18 июля 1986 года.
Принцессу Диану многие называли "королевой людских сердец". Она часто принимала участие в различных благотворительных миссиях и миротворческих инициативах. Фото было сделано в Анголе в 1997 году. Диана посетила центр помощи пострадавшим в гражданской войне.
Это фото лишь недавно опубликовал один из старых друзей Леди Ди – Джанкарло Джаметти, итальянский бизнесмен и сооснователь модного дома Valentino.
На фото вместе с Дианой позирует Джанкарло, а также Кирилл, принц Преславский (также известный как Кирилл Саксен-Кобургский), сын Симеона Борисова фон Саксен-Кобург-Гота, последнего правящего царя Болгарии, премьер-министра Болгарии с 2001 по 2005 год.
А вот еще одно фото принцессы на яхте. Молодая, красивая и радостная принцесса Диана. Снимок был сделан в июле 1997 года, за месяц до гибели...
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