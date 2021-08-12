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70 лет назад: в Сети появилось редкое фото Елизаветы II с покойным супругом и детьми

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 августа, 12:04
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Члены королевского семейства любят делиться архивными фото. С каждым годом такие снимки становятся все более ценными, особенно, когда кто-то из членов семьи уходит из жизни
Елизавета II, принц Филипп и их дети принц Чарльз и Анна (слева направо)
Елизавета II, принц Филипп и их дети принц Чарльз и Анна (слева направо) / Фото: instagram.com/clarencehouse

Принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская опубликовали душевное фото с покойным принцем Филиппом и Елизаветой II, которая недавно лишила принца Гарри важной для него должности. Кадр сделан ровно 70 лет назад в один из летних теплых дней в Кларенс-хаусе.

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Уникальная фотография появилась в Instagram-аккаунте принца Чарльза и его супруги.

На этой фотографии, сделанной 70 лет назад в этом месяце, изображены королева, герцог Эдинбургский, принц Чарльз и принцесса Анна, наслаждающиеся теплым летним днем в саду Кларенс-хаус, – говорится в описании.

Впрочем, недавно воспоминаниям предалась и Елизавета II. В королевском Twitter-аккаунте опубликовали еще одно фото с королевой, ее покойным супругом, и их детьми. Кадр был сделан в 1960 году, и тогда уже на свет появился третий ребенок королевы – принц Эндрю.

Принцесса Анна, новорожденный принц Эндрю, покойный принц Филипп и Елизавета II, принц Чарльз
Принцесса Анна, новорожденный принц Эндрю, покойный принц Филипп и Елизавета II, принц Чарльз / Фото: twitter.com/royalfamily

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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