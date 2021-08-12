70 лет назад: в Сети появилось редкое фото Елизаветы II с покойным супругом и детьми

Принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская опубликовали душевное фото с покойным принцем Филиппом и Елизаветой II, которая недавно лишила принца Гарри важной для него должности. Кадр сделан ровно 70 лет назад в один из летних теплых дней в Кларенс-хаусе.
Уникальная фотография появилась в Instagram-аккаунте принца Чарльза и его супруги.
На этой фотографии, сделанной 70 лет назад в этом месяце, изображены королева, герцог Эдинбургский, принц Чарльз и принцесса Анна, наслаждающиеся теплым летним днем в саду Кларенс-хаус, – говорится в описании.
Впрочем, недавно воспоминаниям предалась и Елизавета II. В королевском Twitter-аккаунте опубликовали еще одно фото с королевой, ее покойным супругом, и их детьми. Кадр был сделан в 1960 году, и тогда уже на свет появился третий ребенок королевы – принц Эндрю.
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