Американский репортер случайно придумал забавное прозвище для Меган Маркл

Последние дни все только и обсуждают Меган Маркл и принца Гарри, которые приехали в Нью-Йорк с официальным визитом. Поклонники герцогини зря времени не теряют и обсуждают в соцсетях ее новое прозвище

Меган Маркл в Нью-Йорке получила новое прозвище / Фото: Getty Images

Поездка Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк стала первым публичным мероприятием пары с тех пор, как они покинули королевскую семью и переехали в США.

Герцог и герцогиня Сассекские выступили на ивенте Global Citizen Live, посетили начальную школу в Гарлеме и встретились с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул.

Реклама

Принц Гарри и Меган Маркл выступили на Global Citizen Live / Фото: Getty Images

Во время Global Citizen Live репортер Кайл Мазза задал Меган Маркл вопрос, обратившись к ней "мадам герцогиня":

Мадам герцогиня, вам нравится проводить время в Нью-Йорке?

Это обращение, которое Мазза потом повторил в своем твите, понравилось пользователям Сети. Sussex Squad Podcast написали в Twitter: "Послушайте, теперь Меган Маркл – это мадам Герцогиня для меня".

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Ранее в Daily Mail написали, что королевская семья выделила для Меган Маркл личный персонал, который проверял ее аккаунты в соцсетях, выискивая троллей герцогини Сассекской и сообщая о них в полицию.

Мы также рассказывали, что Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике в коротком платье. На ней был наряд от Valentino стоимостью 4,5 тысячи долларов и украшения Cartier: серьги за 16,5 тысяч долларов, часы за 12 тысяч долларов и браслет за 6,9 тысяч долларов.

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Другие новости по теме: