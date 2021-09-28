Американский репортер случайно придумал забавное прозвище для Меган Маркл

Поездка Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк стала первым публичным мероприятием пары с тех пор, как они покинули королевскую семью и переехали в США.
Герцог и герцогиня Сассекские выступили на ивенте Global Citizen Live, посетили начальную школу в Гарлеме и встретились с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул.
Во время Global Citizen Live репортер Кайл Мазза задал Меган Маркл вопрос, обратившись к ней "мадам герцогиня":
Мадам герцогиня, вам нравится проводить время в Нью-Йорке?
Это обращение, которое Мазза потом повторил в своем твите, понравилось пользователям Сети. Sussex Squad Podcast написали в Twitter: "Послушайте, теперь Меган Маркл – это мадам Герцогиня для меня".
Ранее в Daily Mail написали, что королевская семья выделила для Меган Маркл личный персонал, который проверял ее аккаунты в соцсетях, выискивая троллей герцогини Сассекской и сообщая о них в полицию.
Мы также рассказывали, что Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике в коротком платье. На ней был наряд от Valentino стоимостью 4,5 тысячи долларов и украшения Cartier: серьги за 16,5 тысяч долларов, часы за 12 тысяч долларов и браслет за 6,9 тысяч долларов.
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