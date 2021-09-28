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Американский репортер случайно придумал забавное прозвище для Меган Маркл

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
28 сентября, 06:30
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Последние дни все только и обсуждают Меган Маркл и принца Гарри, которые приехали в Нью-Йорк с официальным визитом. Поклонники герцогини зря времени не теряют и обсуждают в соцсетях ее новое прозвище
Меган Маркл в Нью-Йорке получила новое прозвище
Меган Маркл в Нью-Йорке получила новое прозвище / Фото: Getty Images

Поездка Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк стала первым публичным мероприятием пары с тех пор, как они покинули королевскую семью и переехали в США.

Герцог и герцогиня Сассекские выступили на ивенте Global Citizen Live, посетили начальную школу в Гарлеме и встретились с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул.

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Принц Гарри и Меган Маркл выступили на Global Citizen Live
Принц Гарри и Меган Маркл выступили на Global Citizen Live / Фото: Getty Images

Во время Global Citizen Live репортер Кайл Мазза задал Меган Маркл вопрос, обратившись к ней "мадам герцогиня":

Мадам герцогиня, вам нравится проводить время в Нью-Йорке?

Это обращение, которое Мазза потом повторил в своем твите, понравилось пользователям Сети. Sussex Squad Podcast написали в Twitter: "Послушайте, теперь Меган Маркл – это мадам Герцогиня для меня".

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Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Ранее в Daily Mail написали, что королевская семья выделила для Меган Маркл личный персонал, который проверял ее аккаунты в соцсетях, выискивая троллей герцогини Сассекской и сообщая о них в полицию.

Мы также рассказывали, что Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике в коротком платье. На ней был наряд от Valentino стоимостью 4,5 тысячи долларов и украшения Cartier: серьги за 16,5 тысяч долларов, часы за 12 тысяч долларов и браслет за 6,9 тысяч долларов.

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Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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