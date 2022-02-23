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Американское издание сообщило о смерти Елизаветы II

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 08:44
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Новость появилась в Instagram американского издания Hollywood Unlocked
Американское издание распространило фейк о смерти королевы Британии
Американское издание распространило фейк о смерти королевы Британии / Фото: REUTERS

В публикации издание ссылалось на источники, приближенные к королевской семье.

Она должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой

Скриншот: Instagram

Британский журналист Рикардо Брукс в Twitter опроверг новость.

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ВВС сообщит об этом первой, как только ее личный секретарь проинформирует премьер-министра. Существует тщательно разработанный план по объявлению ее смерти

Скриншот: Twitter

В свою очередь главный редактор издания Hollywood Unlocked Джейсон Ли продолжает настаивать, что новость о смерти королевы не слух.

Мы не публикуем ложь, и я всегда ручаюсь за свои источники. Ждем официальное объявление из дворца

Скриншот: Twitter

Напомним, в СМИ не первые день обсуждают состояние здоровья королевы. Недавно Елизавета II заразилась коронавирусом. Как сообщают представитель Букингемского дворца, болезнь протекает в легкой форме. Ранее королева рассказала о проблемах с ногами.

Добавим, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Британии. В этом году она празднует 70-летний юбилей правления.

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