Архивные фото Елизаветы II со времен ее службы в армии: как выглядела королева в форме

Ее Величество была первой женщиной среди членов королевской семьи, которая служила в армии

Королева Елизавета во время Второй мировой войны / Фото: instagram.com/theroyalfamily, twitter.com/fany_prvc

В 1945 году Елизавета II служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, который являлся подразделением британской армии во время Второй мировой войны.

Тогда 18-летняя наследница Георга VI стала вторым младшим офицером вооруженных сил. Она буквально упрашивала отца позволить ей служить в армии.

Реклама

Елизавета II получила звание лейтенанта и квалификацию пилота / Фото: twitter.com/fany_prvc

Элизабет Виндзор прошла обучение в Лондоне на механика и водителя военного грузовика.

В 1945 году принцесса Елизавета прошла обучение в FANY/ATS на водителя и автомеханика / Фото: twitter.com/fany_prvc

Реклама

Королева остается единственной женщиной-членом британской королевской семьи, поступившей в вооруженные силы, и единственным живым главой государства, участвовавшим во Второй мировой войне.

Елизавета II служила в британской армии / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Благодаря своему невероятному военному послужному списку отважная Елизавета II позже стала адмиралом морского кадетского корпуса, главнокомандующим армейскими кадетскими силами и главнокомандующим авиационного учебного корпуса.