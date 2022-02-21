Архивные фото Елизаветы II со времен ее службы в армии: как выглядела королева в форме

В 1945 году Елизавета II служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, который являлся подразделением британской армии во время Второй мировой войны.
Тогда 18-летняя наследница Георга VI стала вторым младшим офицером вооруженных сил. Она буквально упрашивала отца позволить ей служить в армии.
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Королева остается единственной женщиной-членом британской королевской семьи, поступившей в вооруженные силы, и единственным живым главой государства, участвовавшим во Второй мировой войне.
Благодаря своему невероятному военному послужному списку отважная Елизавета II позже стала адмиралом морского кадетского корпуса, главнокомандующим армейскими кадетскими силами и главнокомандующим авиационного учебного корпуса.