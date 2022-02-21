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Архивные фото Елизаветы II со времен ее службы в армии: как выглядела королева в форме

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 17:18
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Ее Величество была первой женщиной среди членов королевской семьи, которая служила в армии
Королева Елизавета во время Второй мировой войны
Королева Елизавета во время Второй мировой войны / Фото: instagram.com/theroyalfamily, twitter.com/fany_prvc

В 1945 году Елизавета II служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, который являлся подразделением британской армии во время Второй мировой войны.

Тогда 18-летняя наследница Георга VI стала вторым младшим офицером вооруженных сил. Она буквально упрашивала отца позволить ей служить в армии.

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Елизавета II получила звание лейтенанта и квалификацию пилота
Елизавета II получила звание лейтенанта и квалификацию пилота / Фото: twitter.com/fany_prvc

Элизабет Виндзор прошла обучение в Лондоне на механика и водителя военного грузовика.

В 1945 году принцесса Елизавета прошла обучение в FANY/ATS на водителя и автомеханика
В 1945 году принцесса Елизавета прошла обучение в FANY/ATS на водителя и автомеханика / Фото: twitter.com/fany_prvc

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Королева остается единственной женщиной-членом британской королевской семьи, поступившей в вооруженные силы, и единственным живым главой государства, участвовавшим во Второй мировой войне.

Елизавета II служила в британской армии
Елизавета II служила в британской армии / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Благодаря своему невероятному военному послужному списку отважная Елизавета II позже стала адмиралом морского кадетского корпуса, главнокомандующим армейскими кадетскими силами и главнокомандующим авиационного учебного корпуса.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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