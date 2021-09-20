Беременную внучку Елизаветы II госпитализировали в Лондоне

Что стало причиной госпитализации не сообщается. Супруг принцессы Биатрисы Эдоардо Мапелли Моцци находится рядом с ней. Об этом пишет The Sun.
Сообщается, что отец внучки королевы принц Эндрю, которого ранее обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, собирается навестить дочь в больнице.
Принц Эндрю, очевидно, не хотел покидать Балморал, особенно сейчас, когда адвокаты все еще пытаются вручить ему судебные документы, но дочь для него на первом месте, и он хочет быть рядом с ней – рассказывают инсайдеры.
Принцесса Беатрис совсем скоро впервые станет мамой. Ребенок станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II. Хоть ранее ходили слухи, что появления еще одного ребенка в королевской семье стоит ждать не раньше октябре.
Напомним, принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.
В часовне всех святых в Виндзорском парке, где прошла церемония, присутствовали королева Елизавета II и ныне покойный герцог Эдинбургский.
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