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Беременную внучку Елизаветы II госпитализировали в Лондоне

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 сентября, 11:46
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Принцесса Беатрис находится на последних сроках беременности. По информации СМИ, внучку королевы госпитализировали еще в пятницу
Принцессу Беатрис госпитализировали в Лондоне
Принцессу Беатрис госпитализировали в Лондоне / Фото: Getty Images

Что стало причиной госпитализации не сообщается. Супруг принцессы Биатрисы Эдоардо Мапелли Моцци находится рядом с ней. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что отец внучки королевы принц Эндрю, которого ранее обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, собирается навестить дочь в больнице.

Принц Эндрю, очевидно, не хотел покидать Балморал, особенно сейчас, когда адвокаты все еще пытаются вручить ему судебные документы, но дочь для него на первом месте, и он хочет быть рядом с ней – рассказывают инсайдеры.

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Принц Эндрю и принцесса Беатрис
Принц Эндрю и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис совсем скоро впервые станет мамой. Ребенок станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II. Хоть ранее ходили слухи, что появления еще одного ребенка в королевской семье стоит ждать не раньше октябре.

Напомним, принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.

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Принцесса Беатрис с супругом
Принцесса Беатрис с супругом / Фото: instagram.com/theroyalfamily

В часовне всех святых в Виндзорском парке, где прошла церемония, присутствовали королева Елизавета II и ныне покойный герцог Эдинбургский.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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