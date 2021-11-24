Британская королевская семья отказывается от сотрудничества с BBC из-за скандального фильма

Национальный телеканал Британии BBC потерял доверие королевской семьи, а вместе с ним и право на трансляцию рождественского спецвыпуска с участием Принца Уильяма и Кейт Мидлтон

Королевская семья попала в скандал с BBC / Фото: Getty Images, BBC

Рождество в семье британских монархов в этом году явно пойдет не по плану. Стоило только смириться с тем, что принц Гарри Меган Маркл отказались встречать праздники в кругу родных, как последовал новый скандал.

Принц Уильям и Кейт Мидлтон были вынуждены перенести масштабный рождественский концерт, запланированный на телеканале BBC. Об этом пишет DailyMail.

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Все дело в скандале, который разгорелся вокруг документального фильма о семье монархов "Принцы и пресса", первую серию которого показали в эфире канала.

В британском правлении уверены, что документальная лента создана для того, чтобы расколоть отношения между братьями Уильямом и Гарри и спровоцировать скандалы в монаршей династии.

Во дворце крайне недовольны тем, что национальный канал Британии позволил себе выпустить в эфир подобный фильм. Как сообщают инсайдеры, отношения между BBC и королевской семьей сильно накалились, поэтому теперь монархи постараются минимизировать количество королевский программ в эфире телеканала. Скорее всего теперь все значимые события из жизни дворца будет транслировать другая компания - ITV.

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Так, уже стало известно о том, что герцогиня Кембриджская проведет свой рождественский благотворительный сбор средств и первый праздничный концерт в Вестминстерском аббатстве. Вместе с принцем Уильямом и Кейт Мидлтон в эфире появятся и дети пары – принцесса Шарлотта и принцы Джордж и Луи.

Это настоящий переворот для ITV. Это совершенно новый формат — члены королевской семьи никогда раньше не проводили телевизионных концертов. И чтобы герцогиня вела его, это большое дело, – говорят источники.

По информации инсайдеров, тожество обещает быть по-настоящему масштабным и роскошным. А главное, увидеть всю эту красоту смогут все жители Великой Британии на своих телеэкранах.

"Принцы и пресса" – о чем фильм?

Двухсерийный фильм "Принцы и пресса" рассказывает о информационных войнах между двумя британскими принцами Гарри и Уильямом. Создателем фильма стал Амол Раджан, самопровозглашенный республиканец, который считает явление монархии абсурдным.

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Фильм "Принцы и пресса" вышел на BBC / Фото: BBC

Первая серия фильма вышла на телеэкране в эфире BBC. В ней показаны события с 2012 по 2018 год, когда принц Гарри и Меган Маркл обручились. По версии создателей фильма, принцы использовали своих секретарей и других доверенных лиц для того, чтобы передать в прессу конфиденциальную информацию друг о друге. Также лента рассказывает о незаконных способах получения сведений о королевской семье, которыми пользовались средства массовой информации в период 90-х и 2000-х годов.

Кроме того, в первой серии фильма появилась Дженни Афия, адвокат Меган Маркл, которая рассказала о том, что заявления о запугивании герцогини в прессе были ложными. Амол Раджан сообщил, что Афия дала интервью с разрешения Маркл.

Как известно, членам королевской семьи было отказано в предварительном просмотре фильма, поэтому монархи увидели его, как и все зрители, в день премьеры.

Свободная, ответственная и открытая пресса имеет жизненно важное значение для здоровой демократии. Тем не менее, слишком раздутые и часто необоснованные утверждения из неназванных источников, представленные как факты, разочаровывают, тем более, когда им доверяет BBC, – заявили представители королевских домов.

Вторая часть спорного документального фильма будет включать в себя заявления Омида Скоби – королевского журналиста, известного как "рупор Меган". Предполагается, что он расскажет о том, как инсайдер других членов королевской семьи распространяли сведения против герцогов Сассекских.

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