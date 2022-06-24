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Будущее монархии! Представлен первый официальный портрет герцогов Кембриджских (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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24 июня, 12:15
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Королевский дворец представил в Музее Фицуильяма совместный художественный принца Уильяма и Кейт Миддлтон в качестве герцогов Кембрижских
Герцог и герцогиня Кембриджские представили первый официальный портрет
Герцог и герцогиня Кембриджские представили первый официальный портрет / Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон давно стали любимчиками всего Соединенного королевства и именно в этой паре многие британцы видят будущее короны. Елизавета II, к слову, тоже не скрывает свое расположение к принцу и его супруге и недавно сделала им необычный подарок.

Накануне Герцоги Кембриджские представили свой первый официальный портрет. Картину, на которой Уильям и Кейт запечатлены в полный рост, разместили в Музее Фицуильяма в Кембриджском университете.

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Первый официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Первый официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Картина, написанная британским художником-портретистом Джейми Коретом, была заказана в 2021 году Кембриджширским королевским портретным фондом в качестве подарка жителям Кембриджшира.

Портрет герцога и герцогини Кембриджских
Портрет герцога и герцогини Кембриджских / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Я хотел показать Их Королевские Высочества таким образом, чтобы они выглядели одновременно расслабленными и открытыми, а также элегантными и достойными. Поскольку это первый портрет герцога и герцогини Кембриджских, я хотел, чтобы изображение вызывало ощущение баланса между их общественной и личной жизнью, – рассказал о своей работе художник, Джейми Корет, изданию The Sun.

Королевская пара уже успела оценить свой портрет и отметила, что он получился потрясающим.

Напомним, что не у всех членов монаршей династии все гладко. Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри рискуют потерять последние королевские титулы.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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