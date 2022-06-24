Будущее монархии! Представлен первый официальный портрет герцогов Кембриджских (фото)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон давно стали любимчиками всего Соединенного королевства и именно в этой паре многие британцы видят будущее короны. Елизавета II, к слову, тоже не скрывает свое расположение к принцу и его супруге и недавно сделала им необычный подарок.
Накануне Герцоги Кембриджские представили свой первый официальный портрет. Картину, на которой Уильям и Кейт запечатлены в полный рост, разместили в Музее Фицуильяма в Кембриджском университете.
Картина, написанная британским художником-портретистом Джейми Коретом, была заказана в 2021 году Кембриджширским королевским портретным фондом в качестве подарка жителям Кембриджшира.
Я хотел показать Их Королевские Высочества таким образом, чтобы они выглядели одновременно расслабленными и открытыми, а также элегантными и достойными. Поскольку это первый портрет герцога и герцогини Кембриджских, я хотел, чтобы изображение вызывало ощущение баланса между их общественной и личной жизнью, – рассказал о своей работе художник, Джейми Корет, изданию The Sun.
Королевская пара уже успела оценить свой портрет и отметила, что он получился потрясающим.
Напомним, что не у всех членов монаршей династии все гладко. Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри рискуют потерять последние королевские титулы.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"