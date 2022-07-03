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Чарльз готовится занять престол: королева Елизавета II передала часть обязанностей принцу

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 20:07
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Впервые за десятилетие Букингемский дворец изменил должностную инструкцию Ее Величества. От чего отказалась королева – читайте в материале
Принц Чарльз готовится занять престол вместо королевы Елизаветы II
Принц Чарльз готовится занять престол вместо королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

За последний год состояние здоровья королевы Елизаветы значительно пошатнулось. Все реже ее можно заметить на публичных мероприятиях.

В этом году впервые за 59 лет Елизавета II пропустила церемонию открытия парламента. На торжественном мероприятии Ее Величество заменил 73-летний сын, принц Чарльз.

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Ожидалось, что герцог Корнуолльский возьмет на себя обязанность королевы лишь единожды. Но в Букингемском дворце решили пересмотреть должностную инструкцию Ее Величества.

Принц Чарльз возьмет на себя часть обязанностей королевы Елизаветы
Принц Чарльз возьмет на себя часть обязанностей королевы Елизаветы / Фото: Getty Images

Теперь, передает Express, открытие парламента не будет входить в полномочия королевы Елизаветы. Также сообщается, что принц Чарльз будет совершать международные визиты от имени Ее Величества.

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Как отметили во дворце, королева по-прежнему будет лично встречать глав других государств, а также остается "главой государства и главой нации".

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, что из-за своих проблем с мобильностью королева Великобритании пропустила первый день королевский скачек Royal Ascot – одно из своих любимых мероприятий.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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