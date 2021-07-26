Что известно о племяннице принцессы Дианы – Леди Китти Спенсер, которая вышла замуж за миллионера

Леди Китти Спенсер вышла замуж за британского миллионера Майкла Льюиса. Это событие привлекло внимание прессы и всех поклонников королевской семьи

Леди Китти Спенсер: биография племянницы принцессы Дианы / Фото: Сегодня

Китти Спеснер – модель и британская артистократка, которая успела стать известной в том числе благодаря коллаборации с брендом Dolce & Gabanna. В нашем материале предлагаем узнать интересные факты из биографии Китти, которая сыграла пышную свадьбу в Италии.

Китти Спенсер: детство

Полное имя Леди Китти Спенсер – Леди Катрина Элеонор Спенсер, после замужества – Льюис. Китти Спенсер – дочь родного брата покойной принцессы Дианы, Чарльза Спенсера, и его первой супруги, модели Виктории Локвуд. Китти – двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри.

Леди Китти Спенсер в детстве / Фото: instagram/kitty.spencer

Спенсер родилась в 1990 году в Лондоне, но выросла в Кейптауне, ЮАР. После развода родителей в 1997 году Китти проводила время то с отцом в Великобритании, то с матерью в ЮАР.

Первый модельный опыт у Китти состоялся в 1992 году, когда она вместе со своей матерью появилась на обложке Harper’s Bazaar UK. Мало кто мог предположить, что в будущем Китти продолжит заниматься модельным бизнесом.

Леди Китти Спенсер в детстве / Фото: instagram/kitty.spencer

Китти Спенсер: высшее образование

В старшей школе в Кейптауне Китти изучала психологию, политику и литературу. Позже она уехала изучать историю искусств во Флоренцию, где выучила итальянский язык. В 2012 году она получила степень магистра в области управления брендами класса люкс в Университете Риджентс в Лондоне.

Леди Китти Спенсер / Фото: instagram/kitty.spencer

Китти Спенсер: модельная карьера

Спенсер профессионально стала заниматься модельным бизнесом в 2015 году, в возрасте 24 лет, что достаточно поздно, как для модели.

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В 2017 году Спенсер участвовала в показе Dolce & Gabbana во время Недели моды в Милане и в их рождественском показе в Harrods. В том же году она появилась на июньской обложке Hello! Fashion Monthly, а также на обложке Vogue Japan.

Леди Китти Спенсер / Фото: instagram/kitty.spencer

Спенсер стал послом бренда BVLGARI в мае 2018 года. В том же году снова вышла на подиум во время показа Dolce & Gabbana в рамках Недели моды. К слову, все свадебные наряды Китти были сшиты Dolce & Gabbana на заказ.

Китти Спенсер: личная жизнь

О личной жизни аристократки до недавнего времени ничего не было известно. В 2020 году Леди Китти Спенсер объявила о своей помолвке с миллионером Майклом Льюисом, который старше ее на 32 года.

Льюис – британский бизнесмен, родом из ЮАР. Он является председателем компании Foschini Group, южноафриканской компании по розничной торговле одеждой.

Майкл Льюис и Леди Китти Спенсер / Фото: instagram.com/madameei

Напомним, отец Китти Спенсер, Чарльз Спенсер, ранее опубликовал редкое детское фото принцессы Дианы.