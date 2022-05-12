Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Даже не думайте! Герцогам Сессекским запретили упоминать королеву в фильме для Netflix

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 09:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Королевский дворец настоятельно рекомендует принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от упоминаний Елизаветы II в своем документальном фильме для Netflix
Королева запретила Меган Маркл и принцу Гарри говорить о ней в новом проекте Netflix
Королева запретила Меган Маркл и принцу Гарри говорить о ней в новом проекте Netflix / Фото: Getty Images, instagram.com/chrisjacksongetty

Семейство герцогов Сассекских продолжает нервировать Ее Величество своими идеями. Кинопрошлое не оставляет Меган, и она всячески пытается задействовать себя в различных проектах, и на помощь в этом поспешил Netflix.

Несмотря на то что стриминговая площадка отказалась от мультсериала Маркл, впереди у герцогини новый документальный фильм. Правда, во дворце королевы этому совсем не рады.

Реклама

Как сообщают инсайдеры, принца Гарри и Меган Маркл настоятельно попросили избежать упоминаний о королеве и "не использовать ее для контента", пишет Mirror.

Королевский эксперт Рассел Майерс уверен, что Букингемский дворец построил вокруг Ее Величества "стальное кольцо", которое не стоит нарушать даже ее внукам.

Я имею в виду, они, конечно, советовали бы Гарри и Меган даже не думать об этом ни на секунду, но кто знает, что они сделают. Им определенно посоветовали бы не разговаривать с Опрой Уинфри, не разговаривать с Гейл Кинг, не разговаривать с американскими журналистами на прошлой неделе, но они все еще продолжают это делать, – сказал эксперт.

Меган и Гарри советуют взять пример с других членов королевской семьи, которые имеют голову на плечах, общаясь с прессой.

Реклама

Ранее принца Гарри застукали полуобнаженным в Калифорнии.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять