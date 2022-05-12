Даже не думайте! Герцогам Сессекским запретили упоминать королеву в фильме для Netflix

Королевский дворец настоятельно рекомендует принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от упоминаний Елизаветы II в своем документальном фильме для Netflix

Королева запретила Меган Маркл и принцу Гарри говорить о ней в новом проекте Netflix / Фото: Getty Images, instagram.com/chrisjacksongetty

Семейство герцогов Сассекских продолжает нервировать Ее Величество своими идеями. Кинопрошлое не оставляет Меган, и она всячески пытается задействовать себя в различных проектах, и на помощь в этом поспешил Netflix.

Несмотря на то что стриминговая площадка отказалась от мультсериала Маркл, впереди у герцогини новый документальный фильм. Правда, во дворце королевы этому совсем не рады.

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Как сообщают инсайдеры, принца Гарри и Меган Маркл настоятельно попросили избежать упоминаний о королеве и "не использовать ее для контента", пишет Mirror.

Королевский эксперт Рассел Майерс уверен, что Букингемский дворец построил вокруг Ее Величества "стальное кольцо", которое не стоит нарушать даже ее внукам.

Я имею в виду, они, конечно, советовали бы Гарри и Меган даже не думать об этом ни на секунду, но кто знает, что они сделают. Им определенно посоветовали бы не разговаривать с Опрой Уинфри, не разговаривать с Гейл Кинг, не разговаривать с американскими журналистами на прошлой неделе, но они все еще продолжают это делать, – сказал эксперт.

Меган и Гарри советуют взять пример с других членов королевской семьи, которые имеют голову на плечах, общаясь с прессой.

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Ранее принца Гарри застукали полуобнаженным в Калифорнии.