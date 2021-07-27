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Дочь принца Гарри и Меган Маркл может официально претендовать на корону

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июля, 06:30
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Лилибет Диана – восьмая в очереди на британский престол. Перед ней в списке – ее брат Арчи, принц Гарри, дети Уильяма, сам Уильям и принц Чарльз
Дочь принца Гарри и Меган Маркл официально внесли в очередь на британский престол
Дочь принца Гарри и Меган Маркл официально внесли в очередь на британский престол / Фото: Getty Images

Спустя семь недель после рождения дочери Меган Маркл и принца Гарри ее имя все же появилось в списке наследников на королевском сайте. Лилибет подвинула некоторых старших членов королевской семьи в очереди.

Первые семь мест претендентов на корону остаются неизменными: принц Чарльз, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри и Арчи Маунтбеттен-Виндзор. За Лилибет Дианой идут принц Эндрю, принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Порядок наследования престола в королевской семье / Фото: The Daily Mail

Неделю назад королевский эксперт Даниэла Эльзер обратила внимание на то, что второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри нет в списке престолонаследия, а потому королева не признает Лилибет Диану. Но, очевидно, это не так.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи / Фото: instagram.com/misanharriman

Напомним, что 4 июня Меган Маркл родила второго ребенка. Девочку назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор, в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Девочка родилась в США и автоматически получила двойное гражданство.

Лилибет – это дань уважения бабушке Гарри, королеве Елизавете II. Именно так в детстве называли Ее Величество. Считалось, что Филипп был последним человеком в жизни королевы, который обращался к ней "Лилибет".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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