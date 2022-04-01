Дворец обнародовал редкое фото молодой Елизаветы II в компании Шарля де Голля

В честь Платинового юбилея представители британской королевы публикуют архивные черно-белые снимки Ее Величества

Опубликовано редкое фото молодой Елизаветы II / Фото: instagram.com/theroyalfamily

В этом году Елизавета II празднует 70-летний юбилей правления – она является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Британии.

Ранее британский Vogue посвятил Ее Величеству номер, поместив на обложку архивный черно-белый снимок королевы, который был сделан в 1957 году Энтони Армстронгом Джонсом – супругом принцессы Маргарет, сестры Елизаветы II.

Реклама

Реклама

Платиновый юбилей королева Британии будет праздновать летом, а уже в этом месяце, 21 числа, Елизавете исполнится 96 лет.

В официальном Instagram-аккаунте дворца опубликована раритетная фотография, датированная 1960 годом. На ней – Елизавета II и Шарль де Голль.

Королева и президент Шарль де Голль на украшенном гвоздиками балконе в Королевском оперном театре после специального выступления во время государственного визита во Францию, – говорится в посте.

Реклама

Отметим, что Ее Величество свободно говорит по-французски и часто использует этот язык во время аудиенций и государственных визитов.

Недавно в Вестминстерском аббатстве состоялась панихида по принцу Филиппу. Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике, ее сопровождал принц Эндрю. Как это было – смотрите в материале.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!