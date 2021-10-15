Экс-супруге принца Эндрю – 62. Как Сара Фергюсон опозорила королевскую семью

Не только принцесса Диана заставляла британскую королевскую семью понервничать. Бывшая супруга принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, тоже вошла в историю как довольно скандальная личность

Саре Фергюсон - 62. В какие скандалы она попадала / Фото: Getty Images

После развода с принцем Эндрю, Сара Фергюсон не потеряла свой титул - до сих пор она известна не только, как писательница, меценат, телеведущая и общественный деятель, но и как герцогиня Йоркская.

Сказать, что экс-супруг Сары, принц Эндрю, является человеком с чистой репутацией тоже нельзя. Недавно принц попал в крупный скандал, когда его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

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Инцидент якобы случился еще 20 лет назад. Недавно расследование против принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней, было прекращено.

Сегодня, 15 октября, Саре исполняется 62 года. По такому случаю "Сегодня" предлагают вспомнить скандалы, в которые попадала Фергюсон.

Страстные поцелуи ног

От папарацци не скроешь ничего! В августе 1992 года в СМИ попали фото, на которых Сара Фергюсон запечатлена в компании американского финансиста Джона Брайана. Тогда она еще официально состояла в браке с принцем Эндрю.

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Возможно, фото не вызвали бы скандал, если бы не один пикантный момент – на снимке Джон целовал ступни Сары. Снимки мгновенно вызвали большой резонанс в Британии, да и за ее пределами тоже. Один из снимков тогда был опубликован на обложке газеты The Sun.

Фото: The Sun

Тогда не только Эндрю, но и вся королевская семья не смогли простить Саре подобный проступок. Тем не менее, официально Фергюсон и принц Эндрю развелись лишь в 1996 году.

К слову, ходят слухи, что и сам Эндрю не был самым верным мужем в мире – принц якобы иногда позволял себе романы на стороне.

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Ссора с Дианой

Когда-то Сара Фергюсон и принцесса Диана были подругами. Многие считают, что сближал девушек бунтарский нрав. Именно Леди Ди познакомила Ферги (так Сару многие называют в Британии) с принцем Эндрю (братом принца Чарльза, мужа Дианы). Говорят, королева людских сердец хотела всегда быть рядом с Сарой, поэтому и сблизила ее с братом своего супруга.

В 1996 этой дружбе настал конец. Сара выпустила мемуары, в которых раскрыла факты из жизни британской королевской семьи. Похоже, что некоторые моменты касались и Дианы, за что та обиделась на Фергюсон до конца своих дней.

Сара Фергюсон выпустила книга о королевской семье / Фото: Getty Images

Принц Филипп ее ненавидел

Этот факт никто даже и не пытался скрывать. Супруг королевы и отец принца Эндрю, ныне покойный принц Филипп, просто терпеть не мог Сару Фергюсон – все из-за скандалов, в которые она попадала.

Свою невестку он пытался избегать. К примеру, когда Сара приезжала в Балморал – летнюю резиденцию британских монархов, ей приходилось срочно возвращаться в Лондон, как только приходило известие о приезде принца Филиппа.

Говорят, что принц Филипп даже хотел пропустить свадьбу своей внучки – принцессы Евгении, дочери Сары и принца Эндрю. И все из-за того, что Сара была на торжестве. Но, принц все же прибыл на праздник.

Сара Фергюсон с принцем Эндрю и Елизавета II с принцем Филиппом / Фото: Getty Images

Сара – взяточница?

Пожалуй, самый крупный скандал с Сарой Фергюсон произошел в 2010 году. Тогда неизвестный бизнесмен из Индии предложил Саре 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно 684 тысячи долларов) взамен на контакт принца Эндрю.

Герцогиня Йоркская согласилась познакомить бизнесмена с экс-супругом и с радостью приняла предложение в виде денежного вознаграждения.

Однако бизнесмен оказался журналистом News of the World. Таким образом издание планировало разоблачить Сару. Сначала Фергюсон заявляла, что аудиозапись смонтирована, но позже появилось видео встречи Сары и журналиста. После чего герцогиня заявила, что никогда бы не сделала такого и в тот момент она "была просто пьяна".

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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