Елизавета II хочет, чтобы жена принца Чарльза стала королевой

Королева, выступая накануне празднования 70-летия на престоле, впервые публично поддержала Камиллу, герцогиню Корнуольскую. Камилла – вторая супруга принца Чарльза

Камилла, герцогиня Корнуольская, получит титул королевы-консорта Великобритании / Фото: Getty Images

Королева Елизавета, которая недавно впервые за долгое время появилась на публике, официально заявила о своем желании наградить Камиллу титулом королевы-консорта. Официальное заявление монарха было опубликовано в ряде зарубежных СМИ, включая People.

Герцогиня Корнуольская получит свой титул тогда, когда на престол взойдет принц Чарльз – старший сын королевы Елизаветы II и ее покойного супруга, принца Филиппа.

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Камилла, герцогиня Корнуольская, получит титул королевы-консорта / Фото: instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

В официальном заявлении Елизаветы II говорится, что "когда придет время", ее сын Чарльз станет королем. Королева также надеется, что Чарльзу и Камилле будет оказана "такая же поддержка, как и ей".

Я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжала нести свою верную службу", – заявила Ее Величество.

95-летняя королева Елизавета стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей правления. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

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Ранее мы сообщали о том, что территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной для защиты королевы Елизаветы.