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Елизавета II хочет, чтобы жена принца Чарльза стала королевой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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6 февраля, 13:40
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Королева, выступая накануне празднования 70-летия на престоле, впервые публично поддержала Камиллу, герцогиню Корнуольскую. Камилла – вторая супруга принца Чарльза
Камилла, герцогиня Корнуольская, получит титул королевы-консорта Великобритании
Камилла, герцогиня Корнуольская, получит титул королевы-консорта Великобритании / Фото: Getty Images

Королева Елизавета, которая недавно впервые за долгое время появилась на публике, официально заявила о своем желании наградить Камиллу титулом королевы-консорта. Официальное заявление монарха было опубликовано в ряде зарубежных СМИ, включая People.

Герцогиня Корнуольская получит свой титул тогда, когда на престол взойдет принц Чарльз – старший сын королевы Елизаветы II и ее покойного супруга, принца Филиппа.

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Камилла, герцогиня Корнуольская, получит титул королевы-консорта
Камилла, герцогиня Корнуольская, получит титул королевы-консорта / Фото: instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

В официальном заявлении Елизаветы II говорится, что "когда придет время", ее сын Чарльз станет королем. Королева также надеется, что Чарльзу и Камилле будет оказана "такая же поддержка, как и ей".

Я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжала нести свою верную службу", – заявила Ее Величество.

95-летняя королева Елизавета стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей правления. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

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Ранее мы сообщали о том, что территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной для защиты королевы Елизаветы.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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6 февраля. Елизавета II. Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании и Британской Империи взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева...
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