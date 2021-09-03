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Елизавета II хочет сделать подарок Кейт Миддлтон и Уильяму, о котором мечтали Меган Маркл и Гарри

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
3 сентября, 16:26
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На днях все стали говорить о переезде Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Виндзор. Королевские эксперты рассказали, почему переезд герцогов Кембриджских может расстроить Меган Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в Виндзорский замок. Это может расстроить Меган Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в Виндзорский замок. Это может расстроить Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Елизавета II собирается герцогу и герцогине Кембриджским разрешить жить в Виндзорском замке. Ранее о такой привилегии мечтали Меган Маркл и принц Гарри. Как считают королевские эксперты, что таким своим решением она мстит мятежной паре за все откровения. Об это пишет Mirror.

Королевство имеет более 230 объектов недвижимости, это значит, что у Её Величества есть огромный выбор, чтобы предложить в качестве бесплатного проживания членам королевской семьи, – говорит королевский эксперт Даниэла Эльзер.

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По словам эксперта, Гарри и Меган изначально просили Елизавету II определить их местом жительства Винздорский замок, но королева отказала.

Принц Гарри и Меган Маркл могут не приехать на юбилей королевы
Принц Гарри и Меган Маркл могут не приехать на юбилей королевы / Фото: Getty Images

Когда в 2018 году Гарри и Меган поженились, все думали, что они переедут из крошечного Ноттингемского коттеджа на территории Кенсингтонского дворца, где они жили, в одну из огромных частных квартир, принадлежащих дворцу. Однако в ноябре 2018 года было объявлено, что они будут жить в коттедже Фрогмор, расположенном Виндзоре, – рассказала королевский эксперт.

Ранее королевские эксперты заявили, что переезд пары в Виндзор приблизит их к Елизавете II, а та сможет чаще видеться со своими правнуками – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Как отреагировали на такие новости Меган Маркл и принца Гарри пока неизвестно.

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Кто и зачем хотел отравить старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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