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Елизавета II лишила принца Гарри важной для него должности и доверила ее Кейт Миддлтон

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 августа, 11:45
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По мнению экспертов, Кейт Миддлтон укрепляет свое положение в королевской семье, а вот принц Гарри наоборот
Кейт Миддлтон назначили на пост, который раньше занимал принц Гарри
Кейт Миддлтон назначили на пост, который раньше занимал принц Гарри / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон продолжает получать поддержку Елизавета II. Герцогиня Кембриджская стала главой регбийного союза Англии и футбольной лиги регби. Ранее эту должность занимал принц Гарри. По мнению королевского эксперта Фила Дампера, для герцога Сассекского это негативный знак. Об этом пишет Daily Express.

Передача патронажа по регби показывает, что Кейт значительно усиливает свои королевские обязанности, принимает все больше и больше покровительства от королевы и получает высокий статус. Это также подчеркивает реальность того, что принца Гарри заменяют в тех вещах, которые ему нравились. Это точка невозврата, – сказал королевский эксперт Фил Дампер.

Кейт Миддлтон и принц Гарри
Кейт Миддлтон и принц Гарри / Фото: AFP

Принц Гарри был главой регбийного союза Англии и футбольной лиги регби на протяжении 5 лет.

Напомним, ранее появилась информация, что герцог Сассекский может окончательно разорвать отношения со своей семьей. По данным инсайдеров, в своих мемуарах принц Гарри затронет темы, которые королевская семья не любит обсуждать.

Мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Книга поступит в продажу в 2022 году.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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