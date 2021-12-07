Елизавета II начала оформлять передачу власти принцу Чарльзу

В последнее время в СМИ обсуждают состояние здоровья королевы. Елизавета II все реже появляется на мероприятиях из-за плохого самочувствия

Елизавета II начала процесс передачи власти старшему сыну / Фото: Getty Images

Как уверяет историк Эд Оуэнс, Елизавета II начала формальный процесс передачи власти своему старшему сыну принцу Чарльзу. Об этом пишет Daily Express.

Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет. В последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II, – объяснил историк.

Елизавета II и принц Чарльз / Фото: instagram.com/clarencehouse

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Слухи о проблемах со здоровьем королевы начались после того, как Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем Елизавета II стала пропускать важные мероприятия. В октябре впервые за 15 лет королева отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.

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Впервые за 22 года королева не появилась на траурной службе у военного мемориала Кенотаф в Лондоне в ноябре. По информации представителей из Букингемского дворца, у Ее Величества возникли проблемы со спиной. Также в ноябре, впервые за всю историю своего правления, Елизавета II не присутствовала на национальном собрании церкви Англии.

Но как уверяют источник из королевской семьи, Ее Величество сейчас чувствует себя гораздо лучше и уже начала готовиться к празднованию Рождества

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