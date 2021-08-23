Елизавета II наняла юристов, чтобы защищаться от заявлений принца Гарри и Меган Маркл

Эксперты считают, что Ее Величество может подать в суд на внука и его супругу, если те продолжат обвинять королевскую семью

Елизавета II намерена привлечь юристов для защиты от заявлений Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Похоже, терпение 95-летней королевы Британии лопнуло и она больше не намерена мириться с нападками Гарри и Меган, которые, кстати, готовят фильм о монаршей семье.

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По информации источников, Елизавета II обратилась к юристам и если принц Гарри и Меган Маркл продолжат выступать против британской семьи, королева подаст на них в суд. Об этом пишет The Sun.

Как сообщает таблоид, адвокаты Ее Величества консультируется с экспертами по клевете. Это связано с последними заявлениями Меган и Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Британская королева также обеспокоена мемуарами принца Гарри, которые будут опубликованы уже в следующем году.

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Юристы Елизаветы II могут направить предупреждение в издательство Penguin Random House, занимающееся книгой внука королевы.

Так, обнародование имен и прямые обвинения в мемуарах могут признать клеветой либо нарушением прав на неприкосновенность частной жизни.

Ранее сообщалось, что американка Вирджиния Джуффре подала в суд на сына Елизаветы II – принца Эндрю, который 20 лет назад совершил в отношении Джуффре акты сексуального насилия.

принц Эндрю после того как стало известно о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле и педофилии, лишился всех своих королевский привилегий и был отстранен от общественной жизни.

Подробнее об этом смотрите в сюжете:

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