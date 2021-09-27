Елизавета II написала письмо маленькому мальчику: о чем королева говорила с ребенком

Британская королева получила письмо французского ребенка, который выразил Ее Величеству сочувствие в связи со смертью принца Филиппа

Елизавета II написала письмо маленькому мальчику / Фото: instagram.com/theroyalfamily

В письме семилетний Ноэ рассказал Елизавете о том, что он тоже потерял близкого человека – смерть прадедушки мальчика совпала со смертью принца Филиппа. Мальчик решил поддержать королеву Великобритании, воспользовавшись почтой.

Через несколько недель Ноэ получил ответ от Елизаветы II, пишет Franceinfo. Королева передала свою "искреннюю благодарность за теплые слова сочувствия", которые ей написал француз. К письму она приложила портрет принца Филиппа.

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7-летний Ноэ получил письмо от Елизаветы II / Скриншот из видео

Мой прадедушка Жан умер в марте. Потом я услышал по телевизору, что принц Филипп тоже умер. Поэтому я написал королеве. Она была совсем одна и грустная, – говорит Ноэ.

Как отметила бабушка мальчика, его особенно тронули кадры с похорон герцога Эдинбургского, где королева была одна, на расстоянии от своих детей из-за ограничений связанных с COVID-19. Ноэ посчитал, что это несправедливо и написал Елизавете письмо.

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Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Фото: Скриншот из Daily Mail

Спустя пять месяцев после смерти принца Филиппа британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм о нем с воспоминаниями семьи. Четверо детей и внуки рассказали, каким Филипп был для них.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер в апреле этого года, не дожив до своего 100-летия два месяца. Его похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

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Смотрите видео об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

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