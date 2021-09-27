Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021

Смерть Ивасюка

Новая песня Лорак

Помолвка Мурата

Фильм о Филиппе

Скандал с Безрук

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Елизавета II написала письмо маленькому мальчику: о чем королева говорила с ребенком

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
27 сентября, 06:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британская королева получила письмо французского ребенка, который выразил Ее Величеству сочувствие в связи со смертью принца Филиппа
Елизавета II написала письмо маленькому мальчику
Елизавета II написала письмо маленькому мальчику / Фото: instagram.com/theroyalfamily

В письме семилетний Ноэ рассказал Елизавете о том, что он тоже потерял близкого человека – смерть прадедушки мальчика совпала со смертью принца Филиппа. Мальчик решил поддержать королеву Великобритании, воспользовавшись почтой.

Через несколько недель Ноэ получил ответ от Елизаветы II, пишет Franceinfo. Королева передала свою "искреннюю благодарность за теплые слова сочувствия", которые ей написал француз. К письму она приложила портрет принца Филиппа.

Реклама

7-летний Ноэ получил письмо от Елизаветы II / Скриншот из видео

Мой прадедушка Жан умер в марте. Потом я услышал по телевизору, что принц Филипп тоже умер. Поэтому я написал королеве. Она была совсем одна и грустная, – говорит Ноэ.

Как отметила бабушка мальчика, его особенно тронули кадры с похорон герцога Эдинбургского, где королева была одна, на расстоянии от своих детей из-за ограничений связанных с COVID-19. Ноэ посчитал, что это несправедливо и написал Елизавете письмо.

Реклама

Елизавета II на похоронах принца Филиппа
Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Фото: Скриншот из Daily Mail

Спустя пять месяцев после смерти принца Филиппа британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм о нем с воспоминаниями семьи. Четверо детей и внуки рассказали, каким Филипп был для них.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер в апреле этого года, не дожив до своего 100-летия два месяца. Его похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Реклама

Смотрите видео об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Билли Айлиш на обложке ELLE US
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять