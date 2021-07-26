Елизавета II не признала дочь Меган Маркл и принца Гарри? Почему все так думают

Прошло уже два месяца после рождения дочери принца Гарри и Меган Маркл, но малышка не появилась в списке королевских наследников

Королевская семья попала в скандал из-за дочери Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Неделю назад королевский эксперт Даниэла Эльзер обратила внимание на то, что раз малышки нет в списке престолонаследия, это означает – семья Гарри пока официально не признала Лилибет наследницей британского престола. После такого наблюдения поклонники королевской семьи стали внимательно следить за официальным сайтом Ее величества, но там все без изменений.

Сын Меган Маркл и принца Гарри, Арчи, занимает седьмую строчку, а после него по-прежнему идет принц Эндрю, младший брат принца Чарльза. Хоть на восьмом месте должна быть Лилибет-Диана.

Королевский эксперт Крис Шип считает, что дочь Меган Маркл и принца Гарри осознанно не внесли в список королевских наследников. Об этом пишет The Sun.

Представители дворца с легкостью могут обновить информацию, им так часто приходилось это делать. Так было с Арчи и с принцем Луи, даже с сыном принцессы Евгении, но почему там до сих пор нет Лилибет, – отметил королевский эксперт.

Напомним, это уже не первый скандал связанный с дочерью Меган Маркл и принца Гарри. Пара собирается судиться с BBC из-за имени дочери.

Ранее журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

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