Елизавета II освободила свои владения от действия климатического закона

Ее Величество тайно договорилась с шотландскими министрами, чтобы вывести свои земли из-под действия закона о сокращении выбросов углерода

Елизавета II "освободила" себя от климатического закона Шотландии / Фото: Getty Images

Британская королева, которая впервые отправилась на летние каникулы в Балморал без принца Филиппа, не хочет, чтобы принадлежащие ей земли использовались для развития возобновляемых источников энергии.

Елизавета II, будучи крупнейшим землевладельцем в Шотландии, теперь также единственный человек в своем государстве, от которого не требуется содействовать строительству трубопроводов для обогрева зданий с использованием возобновляемых источников энергии, как того требует закон, пишет The Guardian.

Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция королевы Елизаветы II / Фото: Wikipedia

Это стало возможным благодаря процедуре "Согласие королевы", когда монарх имеет право заранее ознакомиться с некоторыми законопроектами.

Королева воспользовалась этим в феврале 2021 года, сообщает издание. Но это действие Елизаветы противоречит тому, что королевская семья выступает за борьбу с климатическими проблемами.

Журналисты также выяснили, что королева пользовалась этой процедурой неоднократно, а потому инцидент "должен вызвать серьезные опасения по поводу продолжения существования этой практики".

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Ранее мы писали, что Елизавета II рассмешила Сеть своим ответом на вопрос о старении.

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