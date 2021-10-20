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Елизавета II отказалась принимать премию "Старушка года"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 октября, 09:44
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Британская королева, которой в этом году исполнилось 95 лет, вежливо отказалась от звания, которое присуждает британский юмористический журнал для пожилых людей The Oldie
Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

Уже почти тридцать лет журнал The Oldie проводит церемонию вручения награды "Старец года" и "Старушка года", чтобы отметить достижения тех, кто внес особый вклад в общественную жизнь.

В этом году председатель конкурса Джайлс Брандрес написал секретарю Ее Величества письмо с вопросом, не согласится ли королева стать обладательницей титула "Старушка года". Ответ не заставил себя ждать. Об этом пишет Daily Mail.

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Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять эту премию, и надеется, что вы найдете более достойного кандидата, – сказано в письме .

Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года
Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года / Фото: Getty Images

Напомним, недавно сообщалось, что врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь - по вечерам она часто пьет сухой мартини или бокал шампанского, говорят инсайдеры.

Причиной этому послужили опасения королевских медиков касательно здоровья Ее Величества, которая в апреле следующего года отпразднует 96 лет.

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А еще на днях, как упоминалось выше, британская королева впервые за много лет появилась на публике с тростью. Это также послужило поводом для слухов о том, что у Елизаветы II проблемы со здоровьем. Но, судя по новым фото, она в полном порядке.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II – узнайте в этом видео:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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