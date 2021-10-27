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Елизавета II отменила еще одну рабочую поездку на фоне слухов о проблемах со здоровьем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
27 октября, 08:58
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В начале ноября британская королева должна была принять участие в экологическом саммите в Глазго
Фото: REUTERS/File Photo
Фото: REUTERS/File Photo

Медики рекомендовали 95-летней Елизавете II взять паузу и отдохнуть от публичных мероприятий.

Ее Величество разочарована тем, что не сможет лично присутствовать на саммите. Она выступит с обращением к собравшимся делегатам, записав видеообращение, – пишет CNN со ссылкой на Букингемский дворец.

При этом отмечается, что королева осуществляет свои обязанности из Виндзорского замка.

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Ранее у поклонников королевской семье были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II в Аскоте
Елизавета II в Аскоте / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.

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Также в воскресенье монарх впервые за много лет пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка.

Напомним, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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