Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021

Альбом Кароль

Евровидение 2022

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Елизавета II отменила официальный визит впервые за 15 лет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 октября, 10:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британская королева отменила запланированный визит в Северную Ирландию по настоянию врачей
Королева Елизавета II отменила официальные мероприятия по настоянию врачей
Королева Елизавета II отменила официальные мероприятия по настоянию врачей / Фото: Getty Images

Елизавете II необходим многодневный отдых. Причина не уточняется. Об этом пишет CNN.

Королева неохотно приняла совет врача отдохнуть в течение следующих нескольких дней. Ее Величество пребывает в хорошем настроении и разочарована тем, что не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была провести ряд мероприятий сегодня и завтра. Королева шлет самые теплые добрые пожелания народу Северной Ирландии и надеется посетить ее в будущем, – прокомментировали в Букингемском дворце.

По информации The Sun, у королевы возникли проблемы с коленом, которое ей оперировали в 2003 году. Напомним, ранее Елизавет II впервые за много лет появилась на публике с тростью.

Реклама

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью
Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Отмечается, королева впервые за 15 лет отменила официальные мероприятия.

Недавно сообщалось, что врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь - по вечерам она часто пьет сухой мартини или бокал шампанского, говорят инсайдеры.

Реклама

Причиной этому послужили опасения королевских медиков касательно здоровья Ее Величества, которая в апреле следующего года отпразднует 96 лет.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:

Реклама

Другие новости о королевской семье:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять