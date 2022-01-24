Елизавета II переехала в дом, где последние время жил принц Филипп: зачем она это сделала

Королева остановилась не во дворце, а в скромном доме, расположенном на территории поместья

Елизавета II переехала в дом, где провел последние годы жизни ее муж / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество в этом году праздновала Рождество без мужа в Виндзорском замке. Более того, вся королевская семья обошлась без традиционных сборов, в том числе, из-за пандемии коронавируса.

На днях королева отправилась в Сандрингем, в королевстве Норфолк, где последние годы своей жизни провел принц Эдинбургский Филипп после того, как сложил с себя королевские обязанности.

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Дворец в Сандрингеме / фото: Wikipedia

Елизавета остановилась не в самой резиденции, а в скромном доме, расположенном на территории, сообщает Daily Express.

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Поместье принц Филипп несколько лет назад отремонтировал и сделал своей постоянной резиденцией. Дом был очень дорог супругу королевы, более того, в Сандрингеме умер отец Елизаветы II король Георг VI.

Инсайдеры сообщают, что здесь Ее Величество собирается отметить 6 февраля свой Платиновый юбилей — 70-летие со дня восшествия на престол. Елизавета предпочла уединение, чтобы отдать дань уважения своему мужу и отцу.

Ранее сообщалось, что территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной.