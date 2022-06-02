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Елизавета II пропустит юбилейное мероприятие из-за проблем со здоровьем

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 июня, 23:28
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Почтенный возраст королевы дает о себе знать
У Елизаветы II проблемы со здоровьем/Фото: Pixabay, Instagram/theroyalfamily. Коллаж: "Сегодня"
У Елизаветы II проблемы со здоровьем/Фото: Pixabay, Instagram/theroyalfamily. Коллаж: "Сегодня"

Королева Елизавета II больше не будет посещать пятничную службу благодарности за свои семь десятилетий в качестве монарха после того, как испытала дискомфорт при передвижении, когда она появилась на военном параде в четверг, 2 мая.

Об этом сообщает Reuters.

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Королева должна присутствовать на службе в соборе Святого Павла во второй день празднования своего Платинового юбилея. В четверг, 2 мая, она появилась на балконе Букингемского дворца, махая тысячам доброжелателей.

"Королева получила большое удовольствие от сегодняшнего парада в честь юбилея, но испытала некоторый дискомфорт", — сообщили в Букингемском дворце.

Кроме того, во дворце добавили:

"Принимая во внимание поездку и активность, необходимые для участия в завтрашней Национальной службе Благодарения в Соборе Святого Павла, Ее Величество с большим нежеланием пришло к выводу, что она не будет присутствовать".

Елизавета II впервые за 59 лет пропустит церемонию открытия парламента

За последние несколько месяцев Елизавета II уже несколько раз не появлялась на официальных мероприятиях. Инсайдеры говорят, что у Ее Величества серьезные проблемы со здоровьем и она из-за этого вынуждена передвигаться на коляске по Виндзорском замку, куда недавно переехала.

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Королева впервые за 59 лет пропустит церемонию открытия парламента из-за "проблем с мобильностью". Вместо Елизаветы II ежегодную речь объявит ее старший сын принц Чарльз.

"Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с мобильностью, и, посовещавшись со своими врачами, она неохотно решила, что не будет посещать государственное открытие парламента 10 мая", – сообщил представитель Букингемского дворца.

Отмечается, что по просьбе Ее Величества и по согласованию с соответствующими органами власти – речь прочтет принц Уэльский. Также на церемонии будет присутствовать принц Уильям.

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