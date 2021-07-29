Елизавета II рассмешила Сеть своим ответом на вопрос о старении (видео)

Елизавета II, как и полагается британскому монарху, не только безупречно владеет английским языком, но и сленгом. Королева продемонстрировала это, когда позировала для художника

В Сети показали, как Елизавета II отвечает на сленге / Фото: Getty Images, скриншот

Королева Елизавета II, которая впервые уехала на каникулы в Балморал без принца Филиппа, "завирусилась" в TikTok. В соцсети распространилась сцена документального фильма "Королева" 2006 года, в которой королева на сленге ответила художнику на вопрос о старении.

В ролике, опубликованном в TikTok, показан момент, когда художник Рольф Харрис рисует портрет Ее Величества. Тогда она отмечает, что полностью принимает свое старение, глядя на себя в зеркало. Затем художник спрашивает ее: "Вас это огорчает?". На что Елизавета II просто и коротко отвечает: "Неа" (nah – англ.).

Королева, конечно, известна своим остроумным юмором, но сленг из уст монарха удивил и порадовал пользователей. Британцев умилило, что королева выразилась как обыкновенный простой житель Великобритании.

Ролик стал вирусным и собрал более двух миллионов просмотров.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II – смотрите в видео:

Напомним, что ранее стриминг-платформа HBO показала королевскую семью в трейлере сериала о принце Джордже.