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Елизавета II вернулась в резиденцию: опубликованы новые фото 96-летней королевы (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 11:33
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Из-за проблем со здоровьем, Ее Величество некоторое время не появлялась на публике
Королева Елизавета вернулась к работе после перерыва в свой день рождения
Королева Елизавета вернулась к работе после перерыва в свой день рождения / Фото: instagram.com/theroyalfamily, Коллаж: Сегодня

Елизавета II, проведя неделю в своем поместье в Сандрингеме, где отметила 96-летие, вернулась в Виндзорский замок.

Там Ее Величество провела первую аудиенцию с официальным лицом после рабочей паузы и не онлайн. Королева приветствовала президента Швейцарии Иньяцио Кассиса и его супругу Паолу Кассис. Фото с ними были опубликованы в Instgaram-аккаунте королевской семьи.

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Елизавета II с президентом Швейцарии и его супругой
Елизавета II с президентом Швейцарии и его супругой / Фото: instagram.com/theroyalfamily

На снимке Елизавета запечатлена широко улыбающейся, в голубом классическом платье. 96-летняя правительница стояла без трости после того, как в последние месяцы передвигалась только с опорой.

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок
Елизавета II вернулась в Виндзорский замок / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Осенью прошлого года Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью
Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит, а еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице. Чуть позже она сама во время одного из приемов рассказала, что у нее проблемы с ногами.

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Ранее сообщалось, что Принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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