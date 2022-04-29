Елизавета II вернулась в резиденцию: опубликованы новые фото 96-летней королевы (фото)

Елизавета II, проведя неделю в своем поместье в Сандрингеме, где отметила 96-летие, вернулась в Виндзорский замок.
Там Ее Величество провела первую аудиенцию с официальным лицом после рабочей паузы и не онлайн. Королева приветствовала президента Швейцарии Иньяцио Кассиса и его супругу Паолу Кассис. Фото с ними были опубликованы в Instgaram-аккаунте королевской семьи.
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На снимке Елизавета запечатлена широко улыбающейся, в голубом классическом платье. 96-летняя правительница стояла без трости после того, как в последние месяцы передвигалась только с опорой.
Осенью прошлого года Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.
Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит, а еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице. Чуть позже она сама во время одного из приемов рассказала, что у нее проблемы с ногами.
Ранее сообщалось, что Принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."