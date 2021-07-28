Елизавета II впервые отправилась на летние каникулы в Балморал без принца Филиппа

На протяжении десятилетий королева ежегодно проводит время в шотландском замке. Каждый раз в поездке ее сопровождал супруг, но после его смерти все изменилось

Королева Елизавета II проводит свое первое лето в Балморале после смерти принца Филиппа

Покойный герцог Эдинбургский принимал активное участие в озеленении и управлении имением Балморал, где королевская семья отдыхает каждое лето.

В Балморале Ее Величество вместе с супругом провели множество счастливых дней и именно здесь они находились на изоляции с марта по октябрь 2020 года.

Королева Елизавета, принц Филипп и их дети в Балморале / Фото: Getty Images

Чаще всего Елизавета II пребывала в замке Балморал в августе. Известно также, что она отправилась в поместье в мае, после смерти принца Филиппа, где скорбела и оплакивала мужа.

Герцог Эдинбургский принимал активное участие в озеленении и управлении имением. На официальном сайте королевской семьи рассказывается, что Филипп создал на территории замка огород, мощеную дорожку с цветами, водный сад и плантацию дубов.

Принц Филипп и Елизавета ІІ / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Балморал был домом для королевской семьи с тех пор, как королева Виктория и принц Альберт приобрели его в 1852 году и построили на этом месте новый замок. Строительство было завершено в 1856 году.

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Принц Филипп был супругом королевы Великобритании в течение 73 лет. Он умер 9 апреля этого года, не дожив до своего 100-летия пару месяцев.

Недавно Елизавете II подарили особый презент ко дню рождения принца Филиппа – это роза, созданная специально к столетию герцога Эдинбургского. Цветок был посажен в саду Виндзорского замка.

Ранее мы рассказали, кто из потомков принца Филиппа получит его финансовое наследство и титул.

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