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Елизавета II впервые отправилась на летние каникулы в Балморал без принца Филиппа

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июля, 06:30
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На протяжении десятилетий королева ежегодно проводит время в шотландском замке. Каждый раз в поездке ее сопровождал супруг, но после его смерти все изменилось
Королева Елизавета II проводит свое первое лето в Балморале после смерти принца Филиппа
Королева Елизавета II проводит свое первое лето в Балморале после смерти принца Филиппа

Покойный герцог Эдинбургский принимал активное участие в озеленении и управлении имением Балморал, где королевская семья отдыхает каждое лето.

В Балморале Ее Величество вместе с супругом провели множество счастливых дней и именно здесь они находились на изоляции с марта по октябрь 2020 года.

Королева Елизавета, принц Филипп и их дети в Балморале
Королева Елизавета, принц Филипп и их дети в Балморале / Фото: Getty Images

Чаще всего Елизавета II пребывала в замке Балморал в августе. Известно также, что она отправилась в поместье в мае, после смерти принца Филиппа, где скорбела и оплакивала мужа.

Герцог Эдинбургский принимал активное участие в озеленении и управлении имением. На официальном сайте королевской семьи рассказывается, что Филипп создал на территории замка огород, мощеную дорожку с цветами, водный сад и плантацию дубов.

Принц Филипп и Елизавета ІІ
Принц Филипп и Елизавета ІІ / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Балморал был домом для королевской семьи с тех пор, как королева Виктория и принц Альберт приобрели его в 1852 году и построили на этом месте новый замок. Строительство было завершено в 1856 году.

В тренде

Принц Филипп был супругом королевы Великобритании в течение 73 лет. Он умер 9 апреля этого года, не дожив до своего 100-летия пару месяцев.

Недавно Елизавете II подарили особый презент ко дню рождения принца Филиппа – это роза, созданная специально к столетию герцога Эдинбургского. Цветок был посажен в саду Виндзорского замка.

Ранее мы рассказали, кто из потомков принца Филиппа получит его финансовое наследство и титул.

Смотрите видео об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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