Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация

Пытки Мэнсона

Спойлер от Златы

Уильям в ярости

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Елизавета II впервые появилась на публике после новости о проблемах со спиной (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 16:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже больше месяца ходит много разных слухов о состоянии здоровья британской королевы. Поводом для беспокойства стало то, что Елизавета II одним за другим пропускает важные мероприятия
Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике
Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике / Фото: Getty Images, facebook.com/thairoyalfamily

Впервые за 22 года королева не появилась на воскресной траурной службе у военного мемориала Кенотаф в Лондоне. По информации представителей из Букингемского дворца, у Ее Величества возникли проблемы со спиной. Вчера, впервые за всю историю своего правления, Елизавета II не присутствовала на национальном собрании церкви Англии.

Но, поклонникам королевской семьи не стоит беспокоится. Сегодня Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей. Королева провела встречу с генералом сэром Ником Картером – начальником штата обороны. Аудиенция состоялась в Виндзорском замке. Фото появилось в Instagram королевской семьи.

Реклама

Стоит отметить, это первое появление Елизаветы II после новости о проблемах со спиной.

Елизавета II впервые за несколько недель провела встречу
Елизавета II впервые за несколько недель провела встречу / Фото: facebook.com/thairoyalfamily

В эпоху цифровой фотографии не обязательно иметь профессиональный фотоаппарат, чтобы делать качественные снимки. Рассказываем, несколько секретов.

Реклама

Напомним, у поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью
Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.

Реклама

Но по словам премьер-министр Британии Бориса Джонсона, у Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем, однако врачи рекомендовали ей отдохнуть пару недель от любых встреч и мероприятий.

Напомним, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:

Другие новости о королевской семье:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять