Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили

Данилко - 48!

Украина на Оскаре

Insta-развод

Ким и Канье вместе

Скандал с Мисс

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Елизавета II впервые заговорила о покойном принце Филиппе после его смерти

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 08:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Королева вспомнила о любви герцога Эдинбургского к Шотландии в своем обращении на церемонии открытия шестой сессии шотландского парламента в эту субботу
Королева Елизавета II впервые заговорила о принце Филиппе после его смерти
Королева Елизавета II впервые заговорила о принце Филиппе после его смерти / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Шотландию Елизавета II посетила вместе со своим сыном принцем Чарльзом и его женой Камиллой, герцогиней Корнуолльской.

Выступая перед членами правительства, в своем обращении королева упомянула покойного супруга. Она сказала:

Я уже говорила о своей глубокой и неизменной привязанности к этой чудесной стране, а также о многих счастливых воспоминаниях с принцем Филиппом о пребывании здесь.

Реклама

Для выхода Ее Величество надела зеленое шерстяное пальто, платье и шляпу в тон пальто. Елизавета также украсила образ бриллиантовой брошью королевы Марии.

Елизавета II в парламенте Шотландии / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Реклама

Камилла была одета в зеленое платье-пальто вместе с зеленым беретом, а принц Чарльз появился в сером костюме и килте.

Камилла, герцогиня Корнуолльская, и принц Чарльз / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Реклама

Недавно британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм о принце Филиппе с воспоминаниями королевской семьи о нем. Четверо детей и внуки покойного супруга королевы Елизаветы II рассказали, каким он был для них.

Принц Уильям, вспомнил о забавной шалости, которую принц Филипп любил вытворять за столом в замке Балморал, а принц Гарри восхищался тем, насколько крепким был брак принца Филиппа и королевы Елизаветы II.

Смерть принца Филиппа

Принц Филипп умер за два месяца до своего 100-го дня рождения. Официальной причиной смерти была названа старость – в Великобритании этот термин в свидетельстве о смерти указывают в тех случаях, когда покойному было более 80 лет.

Принц Филипп
Принц Филипп / Фото: Getty Images

Накануне смерти принц Филипп переболел из-за инфекции, а также перенес операцию на сердце.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП-5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Украинцы массово скупают билеты на концерт Måneskin в Киеве
Сколько стоит билет сейчас!?
Опрос
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять