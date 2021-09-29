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Елизавета II вручит медаль принцу Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
29 сентября, 06:30
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В августе 61-летнего сына британской королевы обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Несмотря на это, он может быть награжден почетной медалью
Принц Эндрю может получить медаль от Елизаветы II
Принц Эндрю может получить медаль от Елизаветы II / Фото: Getty Images

В следующем году королева будет праздновать 70 лет своего правления. По этому случаю она вручит медали сотрудникам экстренных служб, военнослужащим, а также членам королевской семьи. Источники сообщают, что среди них может оказаться принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании.

По информации Newsweek, окончательный список еще не согласован, но вероятность того, что Эндрю будет в нем – высока. К слову, члены королевской семьи получают медаль на память, а не за службу.

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Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

У принца Эндрю уже есть медали, полученные по случаю серебряного, золотого и бриллиантового юбилеев королевы. Наградить Ее Величество может и принца Гарри и Меган Маркл, несмотря на то, что они бросили королевские обязанности и дали то самое скандальное интервью Опре Уинфри.

Что случилось с принцем Эндрю

В конце лета американка Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю, который, по ее словам, 20 лет назад совершил в отношении нее акты сексуального насилия. Сын Елизаветы II не признает своей вины, а его адвокаты заявили, что иск является необоснованным.

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Как сообщалось ранее, сын Елизаветы II сбежал в Шотландию от расследования дела – он находится в королевской резиденции в Балморале.

Подробнее о секс-скандале в королевской семье смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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