Елизавете II – 96: дворец показал милое фото королевы с пони

Сегодня Ее Величество отмечает день рождения

Букингемский дворец опубликовал новое фото Елизаветы II / Фото: Getty Images

По случая дня рождения королевы Букингемский дворец опубликовал в Instagram новое фото Елизаветы II. Ее Величество позирует с двумя своими пони – Байбек Кэти и Байбек Найтингейл на территории Виндзорского замка. Снимок сделан за месяца до дня рождения.

Елизавета II с пони / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Снимок будет выставлен на Королевской Виндзорской выставке лошадей, которую королева посещает ежегодно с момента основания в 1943 году.

Королева проведет день рождения наедине в загородной резиденции Сандрингеме, где раньше часто был ее покойный супруг принц Филипп.

Напомним, в этом году Елизавета II празднует платиновый юбилей правления. В июне запланирован ряд мероприятий в честь праздника. На торжество королева пригласила Меган Маркл и принц Гарри.

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Ранее стало известно, что из-за проблем со здоровьем королева практически не будет появляться на публике.