Елизавете II подарили огромную вязаную копию ее дворца: на создание ушло два года (фото)

Вязаный Сандрингемский дворец создавался вручную в течение двух лет. Его связала британка по имени Маргарет Симэн. Каждый день женщина проводила за вязанием около 15 часов

Елизавете II подарили необычный вязаный презент, который вручную создавался в течение двух лет / Фото: twitter.com/royalfamily

Вязаная копия Сандрингемского дворца будет стоять в Бальном зале на выставке до октября этого года. Замысловатую экспозицию в 5,5 метров в ширину и 1,8 метров в высоту создала 92-летняя Маргарет Симэн. Она вязала шерстяной дворец в течение двух лет. С начала пандемии Маргарет трудилась над подарком по 15 часов в день.

Я начала создавать дворец два года назад – в первый год связала главный дом, а затем во второй год, пока мы были на изоляции, создала оставшиеся здания: церковь, конюшни и музей. Хотя мы были взаперти, мне никогда не было скучно, я вполне была счастлива сидеть дома и вязать Сандрингем, мне очень понравилось, – поделилась Маргарет.

Фото дворца появились на официальной странице королевской семьи в Twitter. Сообщается, что королеве очень понравился подарок. В Сандрингемском дворце Ее Величество обычно проводит зимы и отмечает Рождество.

Вязаная копия Сандрингемского дворца / Фото: twitter.com/royalfamily

Кроме самого дворца, Маргарет создала копию церкви Святой Марии Магдалины! Королевская семья традиционно посещает рождественскую службу в этой церкви, кроме этого, там проходят королевские крестины.

Британка связала копию церкви Святой Марии Магдалины / Фото: twitter.com/royalfamily

Вот такие необычные подарки получает Елизавета II. И если вязаная копия ее дворца – это неожиданный и красивый презент, то будущие мемуары принца Гарри – не очень приятный сюрприз для Ее Величества. Напомним, принца Гарри хочет выпустить книгу, в которой раскроет неизвестные факты о королевской семье.

Мы также сообщали, что отношения Елизаветы II с внуком могут измениться не в лучшую сторону из-за выхода мемуаров Гарри.

Какие подарки дарят друг другу знаменитости – смотрите об этом видеосюжет: